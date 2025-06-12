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Hristodulidis bugün Atina’ya gidiyor

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Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yunanistan temasları kapsamında bugün Atina’ya giderek uluslararası denizcilik yetkilileriyle görüşecek.
Hristodulidis bugün Atina’ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugün Atina’ya gideceği ve akşamüzeri Uluslararası Deniz Ticareti Odası Genel Kurulu toplantısına katılacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Denizcilik Müsteşarı Marina Hacımanoli’nin eşlik edeceği Hristodulidis’in uluslararası denizcilik sanayine mensup yetkililerle temaslarda bulunacağını belirtti.

Hristodulidis’in bunun akabinde ise “Glifada Pontus Birliğinin” onuruna düzenleyeceği bir etkinliğe katılıp konuşma yapacağını yazan gazete, Hristodulidis’in akşam saatlerinde ise “Argirupoli-Elliniku” belediyesinin fahri vatandaşı olarak ilan edileceği törene katılacağını ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde Hristodulidis’in yarın Kavala’ya gideceğini ve burada ETİK ile Nestu belediyesi tarafından düzenlenecek bir etkinliğe katılacağını yazdı.

Hristodulidis’in yarın Güney Kıbrıs'ta görev yapmış ve hayatını kaybetmiş Yunan askerleri ile subaylarının anısına inşa edilen bir anıtın açılışını yapacağını da kaydeden gazete, Hristodulidis’in Haralambos Samlian’ın kalıntılarının defin törenine katılacağını da ekledi.

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