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Hristodulidis İle Lavrov Telefonda Görüştü

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Hristodulidis İle Lavrov Telefonda Görüştü
Hristodulidis İle Lavrov Telefonda Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığının, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesi konusunda açıklama yaptığı haber verildi.

Telefon görüşmesinin Hristodulidis’in inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini yazan Haravgi gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hristodulidis ile Lavrov’un, BM’nin bu süreçteki rolü de dahil olmak üzere, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin prosedürlerin ileriye götürülmesine ilişkin faaliyetler üzerinde durarak, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında derinlemesine bir görüşme yaptıklarını yazdı.

Hristodulidis ile Lavrov’un, iki ülkenin hükümetlerinin, koronavirüs salgını yüzünden uygulanan kısıtlamaların kaldırılması konusundaki çabaları konusunda karşılıklı olarak birbirlerini bilgilendirdikleri de belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek olan ortak etkinlikler de ele alındı.

Öte yandan gazete, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, görüşmede Libya ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konularının da ele alındığını ve Rum kesiminin UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunda, istikrarlı bir şekilde Rusya’nın desteğini istediğini ekledi.

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