Hristodulidis ile Stewart görüştü: Kıbrıs Rum liderliğine göre "çözümün anahtarı Ankara'da"

Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, görev süresi sona eren Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile gerçekleştirdiği son resmi görüşmede, geçtiğimiz ay Kuzey Kıbrıs’ta tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum vatandaşın durumunu yeniden gündeme taşıdı.

Cyprus Mail'in haberine göre Hristodulidis, tutuklamaları “işgal altındaki bölgelerde Türk destekli rejimin uygulaması” olarak nitelendirdi; devam eden yargı sürecini ise “sözde mahkeme” ve “adaletle bağdaşmayan bir oyun” olarak tanımladı.

Basın Ofisi Müdürü Victor Papadopoulos, konunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, AB kurumları, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve uluslararası kuruluşlara taşındığını söyledi. Papadopoulos, “Bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

"HRİSTODULİDİS SINIR KAPILARINI KAPATMA İDDİASINA REDDETTİ"

Cyprus Mail'in bir diğer haberine göre ise görüşmede, Rum kamuoyunda bazı siyasi çevrelerin dile getirdiği sınır kapılarının kapatılması çağrıları da gündeme geldi. Hristodulidis, EDEK, ELAM ve Mağusa Bölge Valisi Yiannis Karousos’un bu yöndeki çağrılarını açıkça reddetti. Rum Yönetimi lideri, “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak insanların kuzeye geçişine hiçbir zaman engel olmadık. 2003 yılında kapıların açılması kararı işgal rejimi tarafından alınmıştı” ifadelerini kullandı.

"ÇÖZÜM İÇİN ANAHTAR ANKARA'DA MESAJI"

Stewart ile görüşmede Kıbrıs sorununun genel seyri de masadaydı. Papadopoulos, çıkmazın aşılabilmesi ve müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için “gerekli iradenin Ankara’dan gelmesi gerektiği” konusunda tarafların mutabık kaldığını ifade etti. “Türkiye bu sürecin anahtarıdır” diyen Papadopoulos, BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olduklarını, BM temsilcilerinin de bu çerçevede hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

STEWART'TAN VEDA MESAJI: ÇÖZÜM İÇİN TARAFLAR BİRBİRİNİ DİNLEMELİ

Öte yandan görev süresi sona eren BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, adadan ayrılmadan önce yaptığı veda açıklamasında uzlaşı ve empati çağrısı yaptı. “Kıbrıs’ta herkes acı çekti. Hiçbir taraf bu açıdan masum değil,” diyen Stewart, çözümün ancak tarafların birbirinin meşru kaygılarını dinlemesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Kıbrıslı liderlerle yaptığı son görüşmelerin ardından konuşan Stewart, BM’nin çözüm getiremeyeceğini ancak sürece her düzeyde destek sunmaya devam edeceğini belirtti. “BM’nin rolü, Kıbrıslılara çözüm bulmaları için kolaylaştırıcı olmaktır,” dedi.

"HALKLAR ANLAŞIYOR RESMİ GÖRÜŞLER UYUŞMUYOR"

Stewart, adadaki halklar arasında temasın günlük yaşamda sürdüğünü, ancak siyasi düzeyde karşılıklı anlayışın hala zayıf olduğunu belirtti:

“Her yıl milyonlarca insan geçiş yapıyor ve büyük sorunlar yaşamıyor. Ama resmi pozisyonlar arasında neredeyse hiçbir ortak nokta yok. Herkes ‘biz haklıyız’ diyor. Bu da zaten neyin eksik olduğunu gösteriyor.”

Yeni özel temsilci María Ángela Holguín’e başarılar dileyen Stewart, sürecin ilerletilebileceğine inandığını ifade etti:

“Bu sorunun çözülebileceğine hâlâ inanıyorum. Yeni temsilci taraflar arasında hareketlilik yaratmak için gerekeni yapmalı”

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Farklı Değerlendirmelerle Son Görüşme”

Alithia: “İki Tarafta Da Siyasi İstek Yok – Stewart Hristodulidis ve Tatar’da Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin İsteksizlik Görüyor”.

Haravgi: “C.Stewart: Kıbrıs Sorunu Kıbrıslılar Tarafından Çözülebilir”.

Politis: “Stewart: Kıbrıs Sorunu Çözülebilir Ancak Liderler İsteksiz”.