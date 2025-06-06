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Hristodulidis: Kuzeydeki Rum taşınmazlarının kullanımı Holguin’in konusu değil

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının kullanımı konusunun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in “konusu olmadığını” iddia etti.
Hristodulidis: Kuzeydeki Rum taşınmazlarının kullanımı Holguin’in konusu değil

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, dün Polonya’nın Güney Kıbrıs büyükelçiliği tarafından, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını devralacak olması sebebiyle gerçekleştirilen ve AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs büyükelçilerinin katıldığı yemek sonrasında açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Holguin’in Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin herhangi bir bilgi olup olmadığı şeklindeki soruya; “Henüz bir bilgilendirme yapılmadığını, yapılır yapılmaz kamuoyuyla paylaşacağını” söyleyerek yanıt verdi.

Holguin-Fidan görüşmesinde, KKTC’deki eski Rum taşınmazları konusunun gündeme geldiği yönünde haberler yapıldığının hatırlatılması üzerine ise Hristodulidis: “Bunu bilmeme ve basın açıklamalarını dayanak almama imkan yok. Holguin’in konusu bu değil” yanıtını verdi.

KKTC’deki seçim sürecinin ve Cumhurbaşkanı Esin Tatar’ın açıklamalarının çözüm sürecine etkisine ilişkin bir soruya da yanıt veren Hristodulidis, “Oluşan ortamın ve Tatar’ın açıklamalarının daha bölücü hale gelmesinin sebebinin seçim öncesi süreç de olabileceğini, bunların katkı sağlamayan unsurlar olduğunu” iddia etti.

Müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki çabalarını sürdürdüklerini iddia eden Hristodulidis, bir soru üzerine ise Yunanistan hükümetiyle sürekli temas ve koordine içerisinde olduklarını, bilgilendirme yapılır yapılmaz kendisinin de kamuoyunu bilgilendireceğini vurguladı.

New York’te genişletilmiş konferansın ne zaman yapılacağına dair yeni bir bilgi olup olmadığı da sorulan Hristodulidis, “Hayır, bize bildirilen, Temmuz’un son on günü içerisindeki bazı tarihler var. Resmi davet bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HOLGUİN-YERAPETRİDİS GÖRÜŞMESİ

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin’in dün Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü yazdı.

Habere göre, Yerapetridis görüşmede, BM Genel Sekreterinin ve Holguin’in Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına tam destek belirtirken “Kıbrıs Cumhuriyeti’yle uyum içerisinde, sürece olumlu katkı yapma arzusunu" dile getirdi.

Müzakerelerin BM çatısı altında, uzlaşılmış temelde yeniden başlaması için yapıcı güvenin gerekli bir koşul olduğunu belirten Yerapetridis, Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin korunması ve Cenevre’deki gayrı resmi genişletilmiş toplantıda varılan uzlaşıların hayata geçirilmesi için BM’nin sürecinin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Gazete, Holguin’in Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’la da görüştüğünü ve Kıbrıs’a yeniden gelmeden önce Londra ve Brüksel’de de temaslar gerçekleştirmesinin beklendiğini hatırlattı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “GYÖ’lerde Anlaşma İçin Yaklaşımlar Arıyor” başlığı altında verirken, dün Atina’da gerçekleşen Holguin-Yerapetridis görüşmesinde, “taraflar arasında gerekli güvenin sağlanması konusuna odaklanılmış gibi göründüğünü” yazdı.

Gazete haberin devamında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı ve Hristoduldis’in açıklamalarını yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Suiistimalciler Holguin’in Konusu Değil."

Alithia: “Güven Gerkeli Ön Koşul.”

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