Hristodulidis New York’a gitti

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde gerçekleştirilecek çoklu konferansa katılmak üzere dün New York’a hareket etti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilecek çoklu konferansa katılmak amacıyla dün adadan ayrıldığını, ayrılmadan önce katıldığı bir ekinlikte yaptığı konuşmada ise New York’a gidiş sebebinin, müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşmasını sağlamak olduğunu söylediğini yazdı.

Gazete: “Farklı Gündemlerle New York’a” başlığı altında verdiği haberinde, genişletilmiş konferans öncesinde liderlerin gündemlerinin farklı olduğunu, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını arzuladığını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise müzakere masasına oturmak için şartlarının kabulünü istediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in konferansa katılmak amacıyla dün Güney Kıbrıs’tan ayrılmadan önce, 15 Temmuz Yunan askeri cuntası ve EOKA mensuplarının darbe girişiminin yıldönümü sebebiyle gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı açıklamada “zorlukların bilincinde olduğunu ve müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli koşulların oluşması amacıyla New York’a gideceğini” söylediğini aktardı.

Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının bir planı olduğunu ve New York’ta bu plana göre hareket edeceğini belirtirken, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) ve kırmızı çizgilerinin neler olduğuna ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Her türlü GYÖ’nün “Kıbrıs sorununun, üzerinde uzlaşıya varılmış temel çerçevesinde çözülmesi çabalarını güçlendirmeyi amaçlaması gerektiğini” savunan Hristodulidis, GYÖ’lerin Kıbrıs sorununun çözümünün yerini alamayacağını ifade etti.

Hristodulidis; “İki devletli çözüm konulu Türk önerilerine atıfta bulunan GYÖ’leri görüşme niyetinde olmadıklarını, bunun kırmızı çizgileri olduğunu” vurguladı.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’ın New York’ta bulunmayacağı hatırlatılarak AB’nin rolünün ne olduğuna ilişkin bir soruya karışık ise Hristodulidis, AB’nin Mart ayında Cenevre’de gerçekleştirilen konferans çerçevesindeki mektubuna atıfta bulundu ve söz konusu mektubun, AB’nin ilgisi ve çözüm çerçevesine dair bir referans unsuru olduğunu savundu.

Hristodulidis; Johannes Hahn’ın, Türkiye başta olmak üzere tüm taraflara yönelik çalıştığını ve Türkiye için stratejik hedef olan AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinin Kıbrıs sorununda yaşanacak gelişmelere de bağlı olduğunu iddia ederken, müzakerelerin yeniden başlamasıyla birlikte AB’nin katılımı için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da New York’a hareket ettiğini belirtti ve Tatar’ın açıklamalarını haberinde yansıttı.

- Rum siyasi partilerden New York öncesi “son mesajlar”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Meclisi’nin dün 15 Temmuz darbe ve 20 Temmuz Barış Harekatı yıldönümleri sebebiyle gerçekleştirdiği özel bir oturum Rum siyasi partilerine, New York zirvesi öncesinde son mesajlarını dile getirme fırsatı verdiğini yazdı.

Hristodulidis’in kürsüde konuşan siyasi parti başkan ve yetkililerini dinlediğini belirten gazete, ilk olarak DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun konuştuğunu ve “düşük beklentilere karşın New York konferansının, müzakerelerin başlaması yönünde atılmış bir adım olması gerektiğini” söylediğini aktardı.

Dimitriu, Kıbrıs Rum tarafının bu yeni girişime net siyasi tutumla yaklaşması gerektiğini de ifade etti.

DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis ise konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözüm kriterlerinin net, istikrarlı ve BM Güvenlik Konseyi kararları ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmasından ileri gelen nitelikleri temelinde olması gerektiğini belirterek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, federal düzeyde belirleyici ancak sınırlı yetkilere sahip, AB içerisinde yer alan iki toplumlu iki kesimli bir federasyona dönüşmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu konuşmasında, çözüm sürecinde anahtarın Türkiye olmasına ve beklentilerin az olmasına karşın Kıbrıs Rum tarafının New York zirvesinde iyi niyet ve müzakereye hazır bir şekilde gitmesi gerektiğini belirtirken DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, “AB içerisinde daha fazla etkiye sahip olmak, jeostratejik rolü yükseltmek ve güçlü ittifaklar kurmak için Hristodulidis’in desteklenmesi gerektiğini” ifade etti.

ELAM Başkanı Hristos Hristu, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos, DİPA Başkanı Marios Karoyan ve Çevreciler Hareketi Başkanı Stavros Papaduris yaptıkları konuşmalarda, zirveye ilişkin beklentilerinin düşük olduğunu dile getirdiler ve bilindik görüşlerini aktardılar.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Gerekli Koşulların Oluşması Amacıyla New York’a”.

Alithia: “Düşük Beklentilerle ve Hahn Dışarda Dahi Değilken New York’a – Nihayetinde AB… Eğer ve Gerekirse”.