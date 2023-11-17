Hristodulidis temsilci için öneri bekliyor

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Kıbrıs sorunu konusunda açıklamalarda bulunduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının “müzakerelerden korkmadığını” söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, BM Genel Sekreteri tarafından bir kişisel temsilci atanması konusundaki gelişmelere ilişkin bir soruya karşılık; “Kıbrıs Türk tarafının, kendilerince kabul edilen bir ismi reddettiğini” hatırlatarak “BM Genel Sekreteri'nin kendilerine bildirdiği üzere, önümüzdeki günlerde bir öneride bulunmasını beklediklerini” söyledi.

“Genel Sekreter'in atayacağı kişiyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını” da öne süren Hristodulidis, “müzakerelerden korkmadıklarını, ne istediklerini çok iyi bildiklerini ve Türkiye’nin yanıt vermesini umduklarını” ifade etti.