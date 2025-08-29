  • BIST 11362.96
Hristodulidis, tutuklu bulunan Kıbrıslı Rumların serbest kalması için uğraşıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 5 Kıbrıslı Rum’un KKTC’de tutuklanmalarının “yasa dışı bir eylem ve korsanlık olduğu” iddiasında bulundu.
Hristodulidis, tutuklu bulunan Kıbrıslı Rumların serbest kalması için uğraşıyor

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristodulidis dün bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada  5  Rum’un KKTC’de  tutuklanmasıyla ilgili  girişimlerin, kamuoyundan uzak şekilde devam ettiğini belirtti.

Söz konusu Kıbrıslı Rumların serbest bırakılmaları için gerek kendisi gerekse Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimler gerçekleştirildiğini ifade eden Hristodulidis, bu girişimlerin “kamuoyundan gizli tutulmasının önemli olduğunu, kendilerini ilgilendiren şeyin sonuç alabilmek olduğunu” savundu.

Hristodulidis: “Bunun için pek çok yönde girişimde bulunuyoruz ve yakın zamanda sonuç alacağımızı umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Tornaridis ve Yeorgiu’dan girişim

Öte yandan Politis gazetesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Güney Kıbrıs heyetinin başkanı ve Konsey Başkan Yardımcısı Nikos Tornaridis’in AKPM’deki ulusal temsilciliklerin başkanlarına, AKEL’in Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Yeorgos Yeorgiu’nun ise AP Başkanı Roberta Metsola’ya mektup göndererek Kıbrıslı Rumların serbest bırakılmaları yönünde girişimde bulunmalarını talep ettiğini yazdı.

Habere göre Tornaridis mektuplarında temsilcilerden, Kıbrıslı Rumların tutuklanmaları konusunu hükümetleri ve parlamentolarının gündemlerine getirmelerini ve kınamalarını talep etti.

Tornaridis ayrıca, 5 Kıbrıslı Rum’un “kendi yasal taşınmazlarını ziyaret etmek isterlerken tutuklandığı” iddiasında da bulundu.

AKEL AP Milletvekili Yorgos Yeorgiu ise AP Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği mektupta özetle; “Kıbrıslı Rumların yasadışı tutuklanmalarının devam ettiğini” belirterek bu durumun “temel insan haklarının ihlali anlamına geldiği” iddiasında bulundu.

Yeorgiu Metsola’dan, 5 Kıbrıslı Rum’un serbest bırakılması için Türkiye ve KKTC makamlarına baskı yapılmasını da talep etti.

 

