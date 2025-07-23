  • BIST 10648.21
  • Altın 4456.244
  • Dolar 40.4536
  • Euro 47.4961
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 34 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİşte artan yeni trafik cezaları!

Hristodulidis ve Miçotakis GSI vurgusu yaptı

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında elektrik bağlantı projesine (GSI)vurgu yaptığı belirtildi.
Hristodulidis ve Miçotakis GSI vurgusu yaptı

Politis gazetesi manşetten verdiği “Hristodulidis-Miçotakis’ten Yeni Telefon Görüşmesi- Elektrik Bağlantısı Projesi Terk Edilmiyor” ve iç sayfadan “Bağlantıyı Canlı Tutuyorlar”  başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, GSI projesinin gidişatı konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, gelişmeleri yakından takip eden  Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki kaynaklara dayanarak çalışmaların planlandığı şekilde gitmemesine karşın projenin canlı tutulması yönünde siyasi kararın bulunduğuna dikkati çektiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın; Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısının hayata geçirilmesinde Güney Kıbrıs’ın müdahil olması koşullarıyla ilgili siyasi ve ekonomik sıkıntılardan bir yıl sonra, hatta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olanlarla ilgili role ve söz sahibi olmak istemesinin ardından, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki kaynakların projenin canlı tutulması konusundaki siyasi karara atıfta bulunduğunu belirten gazete, projenin nihai şekilde askıya alınmasının masada olmadığını  hatta böyle bir senaryonun bile bulunmadığı konusunda da vurgu yapıldığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak bu konuların Hristodulidis-Miçotakis telefon görüşmesinde yer aldığını belirtti.

Habere göre, Güney Kıbrıs ve Yunanistan projenin ilerlemesinin siyasi gerekliliği konusunda da mutabık kaldı.

Yunan diplomatik kaynaklar dün Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısının gerçekleştirileceğini belirtirken, KKTC’nin Türkiye ile elektrik bağlantısının yapılmasının da mümkün olmadığını savundular.

Gazete haberinde ayrıca projenin, ekonomik boyutuyla ilgili askıda kalan konularına da atıfta bulunurken, Güney Kıbrıs’ın, 2024 yılındaki bakanlar kurulu kararıyla proje için, 2025-2029 yıllarını kapsayan dönemde toplam (yılda 25 milyon euro olmak üzere) 125 milyon euro ödeme yapma taahhüdünde bulunduğunu da anımsattı.

Rum Maliye Bakanlığının geçtiğimiz hafta, gerekli ödemeler konusunda, ilerleme kaydetmeyen bir projeye yeşil ışık yakmaya karşı göründüğünü yazan gazete ancak kablo döşemesini üstlenen NEXANS şirketinin ise (kablo döşeme) çalışmalarına devam ettiğini, siparişin aktif olduğunu ve çalışmalar için de ücret aldığına dikkati çekti.

Habere göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, bir radyo programında yaptığı açıklamada Maliye Bakanlığı ile anlaşmazlığın bulunduğu konusunu yalanladı.

Papanastasiu, Maliye Bakanlığının, Enerji Bakanlığına yönelik yanıtlanacak olan  makul sorular sorduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Maliye Bakanlığının devletlerarası anlaşmada öngörüldüğü gibi yapılan harcamalar  ve projenin ilerlemesi konusunda bilgilendirme talep ettiğini yazdı.

Alithia gazetesine göre, Papanastasiu aynı program çerçevesinde yapmış olduğu açıklamada yaptıkları yayımlarla elektrik bağlantısı projesi etrafında belirsizlik yaratan bir ortamı oluşturanın  medya olduğunu söyledi.

Papanastasiu, Maliye Bakanlığı ile anlaşmazlığın yaşandığına ilişkin haberleri de “yayınların icadı” olarak nitelendirdi.

Projenin yüklenici firma konumundaki Yunanistan Bağımsız Elektrik Nakil Otoritesi ADMİE ADMİE’ye beş yıl içinde verilecek toplamda 125 milyon euronun anlaşma gereği bağlayıcı olduğunu ifade eden Papanastasiu, gerek enerji gerekse maliye bakanlığının ADMİE’ye verilecek miktara ilişkin karardan doğan yükümlülüklerini çok iyi bildiğini de söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta kanser vakalarında artış!17 Temmuz 2025 Perşembe 13:23
  • Hristodulidis’e yönelik kamuoyu desteği arttı!17 Temmuz 2025 Perşembe 13:22
  • Polisi ısırdı...16 Temmuz 2025 Çarşamba 13:17
  • Güney Kıbrıs’ta kreşte işkence iddiası: 8 aylık bebeğin sırtında diş izleri bulundu16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:47
  • Hristodulidis New York’a gitti16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:41
  • Rum basını yazdı: Makarios’a yönelik darbeye direnirken ölenler anıldı…16 Temmuz 2025 Çarşamba 11:40
  • Kıbrıslı Rumların yüzde 33,2’sinin bir haftalık tatil yapabilecek ekonomik durumu yok15 Temmuz 2025 Salı 14:41
  • Macron, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek15 Temmuz 2025 Salı 11:39
  • 30 devlet görevlisi hem maaş hem emekli maaşı alıyor12 Temmuz 2025 Cumartesi 15:13
  • Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine göre Güney Kıbrıs nüfusu 979 bin 86512 Temmuz 2025 Cumartesi 14:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti