  • BIST 5.191,83
  • Altın 1164.692
  • Dolar 18.799
  • Euro 20.4291
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini Shipmanagement’in finanse ettiği belirtildi

» »
Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı adaylarından, dışişleri eski bakanı Nikos Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini “Columbia Shipmanagement’in” finanse ettiği ifade edildi.
Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini Shipmanagement’in finanse ettiği belirtildi

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı adaylarından, dışişleri eski bakanı Nikos Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini “Columbia Shipmanagement’in” finanse ettiği ifade edildi.

Politis gazetesi “Columbia Hristodulidis’in Seçim Kampanyasının Yüzde 20’sini Karşıladı” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Hristodulidis’in adaylığının esas destekçisinin, merkezi, Limasol’da bulunan çok uluslu Kıbrıs Rum “Columbia” şirketi olduğunu yazdı.

Adayların finansman meselesini Rum başkanlık adaylarından Yorgos Kolokasidis’in gündeme getirdiğini ve Hristodulidis’in de bunun üzerine 11 Ocak tarihinde katıldığı bir münazarada, kendisini destekleyen partilerden (DİKO, EDEK, DİPA) tek kuruş almadığını söylediğini anımsatan gazete, haberinin devamında, elde ettiği bilgilere dayanarak, 27 Temmuz 2022 tarihinde, Hristodulidis’in Yunan Bankasının Limasol’daki şubesinde bulunan hesabına söz konusu şirket tarafından 200 bin Euro yatırıldığını belirtti.

Ellerinde hem banka şubesinin bilgisinin, hem de paranın yatırıldığı hesabın numarasının olduğunu kaydeden gazete, gemi işletmeciliği yapan söz konusu çok uluslu şirketin, yasalara göre, yaptığı bağışla herhangi bir şeyi ihlal etmediğini kaydetti.

Şirketin yıllardır başka adaylara bağışlarda bulunduğunu da kaydeden gazete, gazete olarak Hristodulidis’in kurmaylığına bir mektup göndererek konuyla ilgili bilgiler konusunda bir soru yönelttiklerini, ancak bu sorularına herhangi bir yanıt veya yorum alamadıklarını da ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi!27 Ocak 2023 Cuma 14:58
  • Güney Kıbrıs'ta son 1 hafta içinde 1934 yeni vaka saptandı27 Ocak 2023 Cuma 13:34
  • Rum yönetimi Colin Stewart’a bugüne kadar süre tanıdı27 Ocak 2023 Cuma 12:40
  • Güney Kıbrıs’ta 3 saatlik grev yapıldı!27 Ocak 2023 Cuma 11:42
  • Rum Dışişleri ve BM arasında aleni tartışma26 Ocak 2023 Perşembe 21:47
  • Cinayet Rum basınında geniş yer buldu!26 Ocak 2023 Perşembe 16:30
  • Kara kapıları uyarı grevinden etkilenmedi!26 Ocak 2023 Perşembe 15:15
  • Nazlı: Bütün Çocuklardan Sosyal Hizmetler Sorumludur26 Ocak 2023 Perşembe 13:10
  • Üç saatlik grevden kara sınır kapıları da etkilenecek25 Ocak 2023 Çarşamba 18:02
  • Güney'de 6 kişi gripten öldü!25 Ocak 2023 Çarşamba 17:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti