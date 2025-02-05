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Hristodulidis’in tehdit edilmesine ilişkin Rum polisinin soruşturması devam ediyor

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Rum polisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sosyal medya üzerinden yapılan tehditle ilgili açıklamada bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğünü söylediği bildirildi.
Hristodulidis’in tehdit edilmesine ilişkin Rum polisinin soruşturması devam ediyor

Rum polisinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sosyal medya üzerinden yapılan tehditle ilgili açıklamada bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğünü söylediği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Polis Basın Sözcüsü Kiriakis Lambrianidu, yetkili makamlarla iş birliği içerisinde yaptıkları soruşturmanın gelişme halinde olduğunu, ancak konuyla ilgili fazla detaya inemeyeceğini söyledi.

Lambrianidu, polisin bu konudaki soruşturmasının zaman alacağını ve birilerinin ifadeye çağrılıp çağrılmadığı konusunda bir şey diyemeyeceğini belirtti.

Haberde, elde edilen bilgilere göre Hristodulidis’in KKTC’deki Rum mallarının satışıyla ilgili soruşturma kapsamında zanlı addedilen bir İsrailli tarafından tehdit edildiği iddia edilerek, bu şahsın Hristodulidis’in cep telefonunun numarasını nereden bildiği ve Hristodulidis’ten herhangi bir taahhüt alıp almadığı konusunda soru işaretleri bulunduğu kaydedildi.

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