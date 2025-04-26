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Hristo'ya İsrail'de protesto hazırlığı! Simon Aykut’un Ailesi Protestoya Hazırlanıyor

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Simon Aykut’un ailesi, Güney’e geçiş sırasında tutuklanan Aykut'un durumunu protesto etmek amacıyla, Yunan lider Christodoulides’in ziyaretini Tel Aviv’de pankartlarla karşılamaya hazırlanıyor.
Hristo'ya İsrail'de protesto hazırlığı! Simon Aykut’un Ailesi Protestoya Hazırlanıyor

GÜNEY KIBRIS LİDERİ 4 MAYIS'TA İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK
Güney Kıbrıs lideri Nikos Christodoulides, 4 Mayıs 2025'te İsrail’i ziyaret edecek. Ziyaretin odak noktası Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ikili iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel gelişmeler olacak. Ayrıca, Mayıs ayında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in katılımıyla yapılacak üçlü zirve de gündemde olacak. Christodoulides’in, ziyaret öncesi İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, toplantıda ele alınacak konuları belirlediği bildirildi.

 

Simon Aykut’un Ailesi Protestoya Hazırlanıyor
Simon Aykut’un ailesi, Güney’e geçiş sırasında tutuklanan Aykut'un durumunu protesto etmek amacıyla, Yunan lider Christodoulides’in ziyaretini Tel Aviv’de pankartlarla karşılamaya hazırlanıyor. Güney Kıbrıs'ın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin önü İngilizce ve İbranice pankartlarla donatıldı.

Eldivenler Çıktı, MÜCADELE BAŞLADI
Christodoulides, 75 yaşındaki kanser hastası Simon Aykut’u 10 aydır yargılamadan Güney Kıbrıs’ta hapiste tutuyor. Afik ailesi, Güney Kıbrıs yönetimine karşı hukuki mücadele yürütüyor ve bu mücadeleyi sokaklara taşıyor.
Afik ailesi yaptığı yazılı açıklamada:
"Yeni bir aşamaya geçtik ve artık eldivenler çıktı. 20 yıldır Kıbrıs'ta yaşamış ve çalışmış bir adamı (Simon Aykut’u) günah keçisi yaptılar. Şimdi mücadelemiz sokakta olacak. Nikos’a İsrail’de hoş karşılanmayacağını göstereceğiz ve protestomuzla sesimizi yükselteceğiz. İsrail halkına Kıbrıs liderliğinin gerçek yüzünü göstereceğiz. Mücadelemiz yeni başlıyor. Simon serbest kalana kadar durmayacağız." dediler.

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