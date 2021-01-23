Hulusi Akar: Yunanistan'dan beklentimiz yanlış anlaşılmaya sebep olacak eylemlerden kaçınmasıdır

Yunanistan'la beş yılın ardından ve son dönemde yaşanan gerilimin yumuşatılması için başlayacak olan istikşafi görüşmelerin öncesinde düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'dek sorunlara değinerek ordunun güçlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Törende yaptığı konuşmada Milli Savunma Bakanı Akar, 2023'te inşası biterilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan İstanbul Fırkateyni'nin "ilk milli fırkateyn" olduğunu belirtti ve Yunanistan'la yaşanan sorunlara değinerek "yanlış anlamalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınması" çağrısı yaptı:

"Son dönemdeki gelişmeler Türkiye'nin savunma sanayisine tüm ülkelerden daha çok önem vermesi ve bu alanda güçlü olması gerektiğini açıkça gösterdi."Özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde her zaman dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Özel coğrafi koşulların hakim olduğu yarı kapalı Ege Denizi'nde ülkemizin hayati hak ve menfaatleri vardır. Bu denizde kara sularının hem ülkemizin hem üçüncü ülkelerin seyrüsefer serbestisini ve açık denizlere erişimi kısıtlayacak şekilde tek taraflı olarak genişletilmemesi gerektiği konusundaki tutumumuz bellidir. Bu tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Bu kapsamda komşumuzdan beklentimiz, Türkiye'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'deki hakkına, hukukuna saygı göstermesi ve birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek açıklama ve eylemlerden artık vazgeçmesi ve kaçınmasıdır."

Erdoğan: Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz." diyerek "Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarları savunma mücadelesi sürdürüldüğünü" söyledi:

"Biz yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz. Kıbrıs Barış Harekatımız dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Suriye'deki ve Irak'taki meşru terörle mücadele harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık.

"Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı."