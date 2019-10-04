Hüseyin Özçelik'in "İzler” adlı sergisi Çavuşoğlu tarafından açıldı

Seramik Sanatçısı ve Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.Hüseyin Özçelik'in 32 parçası karolardan oluşan yüzeysel çalışmalar ile 13 parçası soyut kadın heykellerinden toplam 45 parçadan oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Koleksiyonuna eklenmek üzere “İZLER” adlı kişisel seramik sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tıp Fakültsi sergi salonunda gerçekleştirilen açılışa, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü Müdürleri ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Seramik Sanatçısı Doç.Dr. Hüseyin Özçelik ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi Kapsamında 120'nin Üzerinde Çalıştay ve 144'üncü Serginin Açılışını Gerçekleştiriyoruz"

Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, temelleri 9 Ağustos 2018 de atılan ve pek çok ülkeden sanatçıyı bir araya getiren, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, eski eserler ve modern sanat alanındaki tüm yapıtların sergilenmesine olanak sağlayacak şekilde bu coğrafyanın en büyük modern sanat müzesi olarak yükseldiğinin altını çizdi. Yaratıcılıkta özgürlük sağlayan, dünya sanatını bu coğrafyada birleştiren Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında Hüseyin Özçelik’in “İzler” isimli Seramik Sergisi’nin açılışında biraradayız diyen Prof. Şanlıdağ, son 11 ayda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesi kapsamında 120’nin üzerinde çalıştay ve bugün itibariyle 144'üncü serginin açılmış olmasıyla üretilen eser sayısısının 15.000’e yaklaştığını açıkladı.

Prof.Şanlıdağ; "Bugüne Kadar Yurtdışından 1000’e Yakın, Toplamda 4000 Civarında Sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde Yer Aldı"

Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ şöyle devam etti; "Bu proje kapsamında ve Kampüste oluşturacağımız Müzeler Bölgesinde yer alacak Müzeler için birçok üniversite ile işbirliği protokolleri imzalandı. Daha dün Ankara’da Gazi Üniversitesi’nden ayrılan (ki Gazi Üniversitesi ile 6 ay önce protokol imzalamıştık) Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile çok sıkı ilişkilerin gelişeceğine işaret eden bir protokol imzaladık.Bugüne kadar yurtdışından 1000’e yakın, toplamda 4000 civarında sanatçı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Proje’sinde yer aldı. Bu sayı gün be gün artıyor. Tüm sanatçılarımıza Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Projesine vermiş oldukları destek nedeniyle Yakın Doğu ailesi olarak kalben şükranlarımızı sunarız." Dedi.

Doç.Dr. Hüseyin Özçelik; Size Benden İzler Taşıyan, Bireysel Yolculuğumun Yol Arkadaşlarını Getirdim."

Seramik Sanatçısı Doç.Dr. Hüseyin Özçelik ise; "Hayat hepimiz için belirlenmiş bir zaman diliminde ve denk gelinen coğrafya da kültür denilen bir oluşumun içinde seyreder…" sözleriyle başladığı konuşmasında seçimimizi yapar çevremizi izler ve gözlerimizle her anı kaydederiz… Bu kayıtlar bilinçaltı denilen bireysel kayıt alanlarımıza kaydolur…" dedi.

Doç.Dr. Hüseyin Özçelik; "İlk dünyamız olan ana rahmindeki gibi tekliğin alanı olan bu alanda biriktirdiklerimiz, anılarımız, bizi güçlü kılan birçok değerimiz vardır. Kendimizin tanımladığı, anlattığı. Anlatır ve ilgi çekeriz. Hatırlamış olmamız başkalarının hoşuna gider. Ve bu kayıtları başka türlü anlatanlarda vardır. Onlar sanatçılardır. Şekle dönüştürürler, şaşırtırlar, ilgi çektirirler. Unutulanı, zorluk vereni, ışık saçanı bulup getirirler. Bunlar sanat eseridir. Bunlar zamanın tanıkları ve kanıtlarıdır.Bunlarda andan izler, yaşamdan nefesler bulunur. Sergimde bunları yaptım. Yaşamla izleri nefesle renkleri buldum. Bunları sizlerle paylaşmamı sağlayan himayelerinde bireysel hazineleri toplumsal belleklere dönüştüren Kurucu Rektör Dr. Suat İ.Günsel hocamıza sonsuz teşekkürler. Size benden izler taşıyan, bireysel yolculuğumun yol arkadaşlarını getirdim. Artık onlar Kıbrıs Modern Sanat Müzesinde gönül himayelerinde var olanın yaşanacağı sonsuzluğa kadar sizlere emanet. Burada yer almak benim için büyük bir onurdur…" ifadelerine yer verdi

KKTC'nin Gelecekte Var Olması Bu Ülkeye Eğitimden Sağlığa, Bilimden Teknolojiye, İstihdam Olanağı Yaratılması Gibi Hizmetlerle Olur."

Milli eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözüyle başladığı konuşmasında sanatı ve sanatçıları desteklemek ve onların duygularını açığa çıkarmak, onların izlerini tuvaller de, seramiklerde buluşturmak sadece devletin görevidir anlamını da taşımıyor. Aynı zamanda devletini, milletini ve yaşadığı coğrafyaya gönül veren insanların da katkı koyması anlamını çıkarıyoruz. Bu bağlamda devletin sanata katkı koyamadığı oranda Suat hocamız bu coğrafyada böylesi bir buluşmaya zemin yaratmıştır. Ve her gün yeni açılışlarla neredeyse bakanlar kurulunun tamamını, meclis üyelerin burada açılışlarda yer almakta ve takip etmekte güçlük çekmekteyiz. Ne mutlu bize ki 15 Bin'in üzerinde sanat eserini barındıran Kıbrıs Sanat Müzemiz oluştu ve biz devlet olarak bunun için hiç bir bütçe harcamadık. Ayrıca uluslararası binlerce sanatçının bu coğrafyada sanat eserlerinin yer alması ile birlikte yaşadığımız coğrafyada böyle bir buluşma mekanı oluşturularak KKTC'nin gelecekte var olması Suat Hocamız gibi bu ülkeye eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, istihdam olanağı yaratılması gibi hizmet etmekle olur. Bu ülkeye davet ettiği binlerce akademisyenin bilgi birikimi ile olur. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, hükümet olarak bu ülkenin geleceğine katkı koyanların önünü açmaya devam edeceğiz. Eminim ki Yakın Doğu Üniversitesi tüm amaçlarına ve hedeflerine ulaşacaktır ve Kıbrıs'ta üniversiteler için lokomotif rolü olacaktır.bu yolunuzda vizyonunuzu paylaşıyor ve gönülden destekliyorum.

Ödülü Takdimi ve Büst Açılışı İle Sergi Kurdelesi Kesildi

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sanatçı Doç.Dr. Hüseyin Özçelik'e 'El Biruni' Alasya Büyük Sanat Ödülü takdim etti. Ardından sanatçı Hüseyin Özçelik'in büstünün açılışı gerçekleşti. Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek sergide yer alan eserler gezildi. Tıp Fakültesi sergi salonunda yer alan "İzler" adlı seramik sergisi hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 11 Ekim 2019 tarihine kadar gezilebilecek.