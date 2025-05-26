İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İbrahim Bülbüllü, Nezahat Kurt ve İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 45 kişi gözaltına alınmıştı.

İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.