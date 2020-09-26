İbo Show yıllar sonra ekranlara mı dönüyor?İbrahim Tatlıses'ten duyuru!

Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses, 9 yıl önce ara verdiği İbo Show'la yeniden ekranlara dönüyor.
Bir süredir İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses, İbo Show çekimleri için haftada bir gün İstanbul'a gelecek. Programın yapımcılığını Poll Production ve Global Medya üstlendiği İbo Show'da her hafta ünlü isimler konuk olacak.
İbo Show'un yayın günü ve tarihi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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