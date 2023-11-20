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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sel ve fırtına sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 11 denizci kayıp

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T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu yaşanan sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle dokuz kişinin öldüğünü açıkladı. Ajanslara göre en az 50 kişi de yaralandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sel ve fırtına sonucu dokuz kişi hayatını kaybetti, 11 denizci kayıp

Yerlikaya, Batman ve Zonguldak’ta dörder ve Diyarbakır’da bir kişi öldüğünü duyurdu.

Batman’da sel nedeniyle bir kerpiç evin çökmesi sonucu 1-9 yaşları arasındaki üç çocuk ve büyükanneleri hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sel sularına kapılan bir kişi öldü.

Zonguldak’ta mendireğe çarptıktan sonra ikiye bölünen yük gemisinin mürettebatlarından birinin cesedi bulunurken kayıp olan 11 denizciyi arama faaliyetleri devam ediyor.

 

Bakan Yerlikaya, yürütülen faaliyetlerle ilgili iki saatte bir bilgilendirme yapılacağını, AFAD tarafından gerekli şartları karşılayanlara destek ödemesi yapılacağını da ekledi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Kafkametler adlı gemi fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığınmış, tekrar hareket eden gemiyle irtibat kısa süre sonra kesilmişti.

Bakan Yerlikaya günün ilk saatlerinde Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım'da 29 şehirle ilgili turuncu uyarı verdiğini ancak gün içinde bu sayının 41'e kadar yükseldiğini söyledi.

Yerlikaya, "Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı" dedi.

Valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten Yerlikaya, şu ana dek 16 ilde 1611 ihbar geldiğini; 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayın bildirildiğini söyledi.

Dün öğlen Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisi de halatının kopması nedeniyle karaya oturmuş, gemide bulunan 13 mürettebat kurtarılmıştı.

Kamerun bayraklı bir başka gemi de halatının kopması sonucu sürüklenmiş ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştı.

Bazı illerde eğitime bir gün ara verildi, kamuda çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), daha önce 17 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını açıklamıştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Zonguldak, Bolu ve Batman ile Düzce, Karabük, Sakarya, Sinop, Diyarbakır, Bingöl, Bartın’ın bazı ilçeleri ve İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Batman'da sele kapılan üç çocuk aranıyor.

Bugün kamuda çalışan hamile ve engelli personel ise idari izinli sayılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonrası;

  • Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Zonguldak ve iki il için daha turuncu
  • Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı

kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Tüm bu illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

AFAD açıklamasında ayrıca sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan;

  • Turuncu kodlu uyarı: Hava durumunun tehlikeli olduğu, tahmin edilen meteorolojik hadisenin sıklıkla görülmediği, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğu, çok tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi gerektiği,
  • Sarı kodlu uyarı: Hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğu, tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmasa da, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiği, anlamına geliyor.

AFAD, 19 Kasım Pazar günü saat 21.40 itibarıyla, Türkiye genelinde aşırı yağışlar ve fırtına sonucu 1336 ihbar alındığını açıkladı.

Açıklamada uyarı verilen illerde kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Zonguldak Karadeniz Ereğli K2 Tipi Ceza İnfaz Kurumu, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle boşaltıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin güvenlik nedeniyle yakın kurumlara nakledildiğini açıkladı.

Bolu'da kar yağdı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkisinde de yoğun kar yağışı sonrası kayan veya kış lastiği bulunmadığı için yavaş ilerleyen araçlar nedeniyle otoyolda aksamalar yaşandı.

Çankırı-Bolu yolunun İstanbul istikameti ile Erzurum-Tekman yolu ulaşıma kapatıldı.

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