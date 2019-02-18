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İdlib'te bombalı saldırı:15 Ölü, 79 yaralı

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Suriye’de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib’de kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur’da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.
İdlib'te bombalı saldırı:15 Ölü, 79 yaralı

Suriye’de askeri muhalif ve rejim karşıtı grupların kontrolündeki İdlib’de kent merkezinin işlek caddelerinden Kusur’da art arda iki bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf yaptığı açıklamada, “Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur Caddesi’nde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu.” dedi.

thumbs_b_c_1ba0035a145e2b95c5a3085b1213f9b8.jpgHac Yusuf, “İki seri patlamada 15 sivil hayatını kaybetti. 79 sivil yaralandı.” ifadesini kullandı.

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