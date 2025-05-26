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II. Merit Satraç Turnuvası düzenlendi

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“II. Merit Satranç Turnuvası Minik Zekâları Buluşturdu”
II. Merit Satraç Turnuvası düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Merit Satranç Turnuvası’na Girne bölgesinde yer alan 23 Nisan İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaolanoğlu İlkokulu, Alsancak İlkokulu Karşıyaka İlkokulu, Çamlıbel Aysın İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu takımları katıldı.

Okullarda yapılan ön elemenin ardından belirlenen sporcular Merit Royal Diamond Hotel’de gün boyu devam eden turnuvada yarıştı.

Oyunlar sonunda 23 Nisan İlkokulu’ndan Çınar Derici birinci geldi. Yine 23 Nisan İlkokulu’ndan Duhan Özkul turnuvayı ikinci tamamladı. Turnuva üçüncülüğünü Karşıyaka Merkez İlkokulu’ndan Bilal Kurt, dördüncülüğü ise yine aynı okuldan Mert Khaldan kazandı.

Turnuva bittikten sonra ilk dörde giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerinin verildiği tören, yarışmaya katılan tüm sporculara başarı madalyalarının verilmesiyle tamamlandı.

MERİT, OKULLARDA SATRANCI YAYINLAŞTIRDI

Ödül töreni öncesi konuşan Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, yarışmaya katılan öğrenciler ve onları yetiştiren öğretmenleri kutladı ve teşekkür etti.

Merit Satranç Turnuvası fikri hayata konulduğunda satranç kolu olmayan okulların turnuvaya katılabilmek için satranç eğitimlerine başladıklarını anımsatan Mine Gürses, bugün o okullardan başarılı sporcular çıktığını görmenin mutluluklarına mutluluk kattığının altını çizdi.

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