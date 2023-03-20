İki Mağazayı Soymuşlardı! Yakalandılar

Ocak, Şubat ve Mart ayları içerisinde, Gazimağusa’da meydana gelen dükkan açma meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, iki ayrı bilgisayar mağazasının camının kırılıp hasara uğratılarak açıldıktan sonra, içerlerinden 3 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet playstation 5 oyun konsolunun çalındığı tespit edilmiştir. Meselede zanlı olarak görülen G.K.B.(E-29) benzer suçtan poliste tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.