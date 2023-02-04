İkinci Bahar Programı için Girne Belediyesi’ne başvurulabiliyor

Girne Belediyesi’nin 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik ziyaret ve yaşlılar için kan şekeri ve tansiyon ölçümü hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların belediyeye başvurabileceği belirtildi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi yönetiminde gerçekleştirilen İkinci Bahar Programı kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara ziyaretlerin devam ettiği, ziyaretlerde yaşlılar için kan şekeri ve tansiyon ölçümleri yapıldığı bilgisine yer verildi.

Sosyal İşler Şubesi’nin yaptığı açıklama doğrultusunda, 65 yaş ve üstü birinci derece yakınları olanların, İkinci Bahar Programı hizmetlerinden faydalanmaları adına; sosyalisler@girnebelediyesi.com mail adresi veya 0542 880 2117 veya 0392 650 01 00 numaralı telefonlardan başvuruda bulunabilecekleri kaydedildi.