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İklim aktivistlerinden Paris’te boyalı eylem

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Fransa'da iklim aktivistleri, sprey boyalarla Başbakanlık binasını hedef aldı.
İklim aktivistlerinden Paris’te boyalı eylem

Fransa’da iklim aktivistleri, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeledeki eylemsizliğini protesto etmek amacıyla “Matignon” olarak bilinen Başbakanlık binasının bazı yerlerini spreylerle turuncuya boyadı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Derniere Renovation isimli iklim topluluğu üyesi iki aktivist, turuncu boya spreylerini, Başbakanlığın önündeki kemerler dahil kapı ve duvarlara püskürttü. Hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla eleştiren aktivistler, “Kim suçlu?” yazılı tişörtler giyerek eylemlerini gerçekleştirdi.

Polis, aktivistleri müdahale ederek gözaltına aldı, temizlik ekipleri kapı ve duvarlardaki boyaları çıkarmak için çalışma başlattı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin iki aktivisti yaka paça içeri taşıdıkları görülüyor.

Kayıtlarda, gözaltına alınan aktivistlerden arda kalan iki büyük sprey boya tüpünün Başbakanlığın önünde devrilmiş şekilde durması dikkati çekiyor.

Öte yandan basında aktivistlerin Başbakanlık binasını boyadıkları sırada yılın ilk Bakanlar Kurulundan dönen Başbakan Elisabeth Borne’un da makamında olduğu belirtildi.

Fransa hükümeti, Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasına rağmen karbon emisyonu hedeflerinin gerisinde olmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede yetersiz kalmakla suçlanıyor. Paris İdare Mahkemesi, yönetime “ekolojik hasarı” önlemek için 2022 sonuna kadar bir dizi önlem alması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. 

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