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İlişki uzmanı aşka dair üç toksik ilişki davranışını sıraladı

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Bir ilişki uzmanı, çiftler arasında dikkat edilmesi gereken üç toksik ilişki davranışını paylaştı.
İlişki uzmanı aşka dair üç toksik ilişki davranışını sıraladı

Bir ilişkiye girerken dikkat edilmesi gereken bazı davranışlar olduğunu vurgulayan Kate Mansfield, karşı tarafta görüldüğü anda uzaklaşılması gereken 3 toksik davranış biçimini aktardı.

1. KAÇINMA

Mansfield, kaçınma davranışının “büyük ve fark edilmesi zor” olduğunu çünkü kendini “küçük ve incelikli” şekillerde gösterdiğini iddia ediyor. Yine de ilişki için “ölümcül” etkileri olabileceğini söylüyor.

Verdiği örnekler arasında uzun süre flört etmekten kaçınmak ve yalnızlıktan kaçınmak için aşırı “meşgul” olmak, dijital akış programlarını art arda izlemek ve kendi aşk hayatından ödün verirken arkadaşlara ve aileye aşırı bağlanmak yer alıyor.

Eğer bu tip davranışlar mevcutsa, Mansfield, meditasyon yapmayı ve “her gün iç dünyanızla bağlantı kurmak için zaman ayırmayı” öneriyor. Ayrıca yavaşlamanın ve duyguları hissetmenin de önemli olduğunu söyledi.

2. TAKINTI VE FANTEZİ

İlişki uzmanı, ikinci davranış biçimi için, “Burası, onları tanımak için zaman ayırmak yerine, kim olmasını istediğimizi yansıttığımız yer,” dedi.

İnsanların “gerçek bir ilişki riskini almaktansa bir fantezide kaybolabileceğini” iddia eden Mansfield, örnek olarak konuşmak yerine mesajlaşmayı ve aylarca buluşmaktan kaçınmayı verdi.

Uzman, “Kendiniz için, mesajlaşmanın bir haftadan fazla olmasına izin vermemek ve biriyle bağlantı kurduktan hemen sonra bir telefon görüşmesi ve ardından bir kahve randevusu ayarlamak gibi bazı kurallar koyun” dedi.

3. KAYGI VE KAYGILI BAĞLANMA

Mansfield, terk edilme sorunları yaşayan insanların genellikle “muhtaç, yapışkan ve endişeli” olduğunu söylüyor. 

Buna örnek olan davranışlar arasında çok erken bağlanma, fazla mesajlaşmak, çok verici olmak ve zayıf sınırlara sahip olmak yer alıyor.

 

Kate ekledi: “Eğer bu sizseniz, sevgili olacağınız kişilere daha az bağlı hissetmek için kendi hayatınızı eğlenceli şeyler, hobiler ve yeni arkadaşlarla doldurmanın yanı sıra kesinlikle profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ederim.” dedi.

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