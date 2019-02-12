İlişkiyi yürütmekten yana mısınız ? (anket)

Romantik inançlar zamanla değişmiyor. Yani bu özellikleri taşıyorsanız hep öyle kalacaksınız demektir.

'Yürütme' skalası

Aşağıdaki 9 ifadeye 1 ile 7 arasında puan verin (1 hiç katılmıyorum, 7 ise tamamen katılıyorum ölçüsünü ifade ediyor)

1.Romantik bir ilişkinin başarısı insanların o ilişkiyi yürütmek için verdiği çabaya bağlıdır.

2.Evlilikte çaba uyumdan daha önemlidir.

3.İlişkide aşk gelişir (aşk bulunur fikrine karşı)

4.İnsanlar çaba gösterirse birçok evlilik yürür.

5.Birçok insanla mutlu bir evlilik yürütebilirim, yeter ki makul olsunlar.

6.Birçok evliliğin başarısız olmasının nedeni kişilerin çaba göstermemesinden kaynaklanır.

7.Bir insanı ne kadar iyi tanıdığınız onları tanıma süresiyle ilgilidir.

8.Rastgele bir insanla evlensem de bu beni tatmin eder.

9.Partnerinizi ancak zamanla tanıyabilirsiniz.

Bu anketin sonucunu bulmak için verdiğiniz puanları toplayıp 9'a bölün.

Örtülü ilişki teorileri

Bu anketin soruları ABD'nin Illinois eyaletindeki Aurora Üniversitesi'nden Renae Franiuk'un kullandığı İlişki Teorileri Anketi'nden alınmıştır. Franiuk bu anketi, zımni teoriler ve ilişkide tatmin ve uzun ömür konulu araştırmasında kullanmış.

Anket sonucunuz "ruh ikizi" inancınızın yüksek olduğunu gösterdi ve bu sizi şaşırttıysa bu konuda yalnız değilsiniz, diyor Franiuk. "İnsanlar genellikle 'yürütme' anlayışına daha yakın olduğunu sanır, ama 'ruh ikizi' anlayışının daha fazla benimsendiğini görürüz. İnsanlar 'ruh ikizi' yaklaşımına bilimsel olmadığı için başta soğuk bakarlar. Ona başka bir isim verip bu romantik inançları daha fazla benimsemelerini sağlayabiliriz. Batı kültürü insanları bu inançlara yönelttiği için bu fikirlere inanma isteği çok da şaşırtıcı değil."

Her iki anketin sonucunu buldunuz. Peki şimdi neye dikkat etmek lazım? İlişkiler zorlu bir döneme girdiğinde 'yürütme' anketinde yüksek puan almış insanlar o ilişkiyi düzeltme yönünde çaba gösterip sonuç aldığında tatmin olur. Çiftler ilişkiyi yürütme yönünde ne kadar fazla çaba gösterirse o ilişkiye o kadar adanmış hissederler, karşılarına çıkan zorlukları aşmaya çalışırlar.

Bu nedenle ilişkinin zamanla gelişeceği inancını taşıyanlar, taraflar arasındaki uyum açısından büyük farkları göz ardı ederler. Uyumun zaman içinde gelişeceğine ve bunun için çaba harcamak gerektiğine inanırlar.

(BBC)