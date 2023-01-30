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İlk defa Wednesday Addams’ı o canlandırmıştı… Lisa Loring hayatını kaybetti

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1960'ların ortalarında yayınlanan Addams Ailesi'nde Wednesday Addams'ı canlandırmasıyla tanınan Lisa Loring 64 yaşında hayatını kaybetti.
İlk defa Wednesday Addams’ı o canlandırmıştı… Lisa Loring hayatını kaybetti

Netflix’in popüler yapımlarından biri olan Wednesday’in temel alındığı Addams Ailesi’nin ünlü ismi hayatını kaybetti. 1964-1966 yılları arasında yayınlanan The Addams Family’de Wednesday Addams’ı canlandıra Lisa Loring’in öldüğünü yakın arkadaşı duyurdu.

Loring’in yakın arkadaşı Laure Jacobson, oyuncunun ağır bir felç sonrasında yaşam desteğinden çıkarılmasının ardından 28 Ocak’ta öldüğünü Facebook gönderisinde paylaştı:

“Arkadaşımız Lisa Loring’in ölümünü büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. 4 gün önce sigara ve yüksek tansiyonun neden olduğu ağır bir felç geçirdi. 3 gündür yaşam destek ünitesine bağlıydı. Dün, ailesi zor bir karar verdi; yaşam destekten çıkarıldı ve dün gece öldü.”

Loring’in Wednesday Addams’ı canlandırması, Jenna Ortega’nın Netflix dizisindeki ikonik karakteri canlandırmasının ardından yeniden dikkat çekti. Gösteri, 1964’ten 1966’ya kadar 64 bölüm olarak yayınlandı.

16 Şubat 1958’de Kwajelein, Marshall Adaları’nda Lisa Ann DeCinces olarak dünyaya gelen Loring, Addams Ailesi’nden sonra The Phyllis Diller Show, The Girl from U.N.C.L.E., Fantasy Island ve Barnaby Jones gibi birçok yapımda yer aldı.

Loring, 1977’de Yeni Addams Ailesi ile Halloween adlı televizyon filminde Wednesday rolünü yeniden canlandırdı. Son olarak da 2015’te Doctor Spine filminde rol aldı.

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