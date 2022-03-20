İlk Seçim Anketinde Hristodulidis Açık Ara Önde

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in niyetini açıklamasıyla start verdiği 2023 başkanlık seçimi aday belirleme çalışmaları hem zamanından bir yıl önce, hem de bugüne kadar aynı yolda yürüyen iki sağ adayın çatışmasıyla yeni bir sahnede başladı

Eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in niyetini açıklamasıyla start verdiği 2023 başkanlık seçimi aday belirleme çalışmaları hem zamanından bir yıl önce, hem de bugüne kadar aynı yolda yürüyen iki sağ adayın çatışmasıyla yeni bir sahnede başladı.

İki büyük muhalefet partisinin aday belirleme çabalarından bugüne kadar bir sonuç çıkmazken seçmenin büyük bir çoğunluğunun, partilerinin senaryoları dışında hareket etmekte olduğu dikkat çekti.

Haftalık Kathimerini bugünkü sayısında, “Symmerton Market Research"e 8-17 Mart 2022 döneminde, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 800 kişiyle yaptırdığı 2023 başkanlık seçimine dair ilk anketinin sonuçlarını “Başkanlık Seçimleri Yeni Sahnede Kuruluyor… Muhalefet Dolanırken, Nikos Hristodulidis, Averof Neofitu Karşısında Açık Ara Önde” başlığıyla aktardı.

Gazete, görüntünün halen net olmamasına ve seçime giden yolun uzun ve öngörülemez olmasına rağmen bu dönemde Hristodulidis’in tartışmasız önde olduğunu ve ankette incelenen bütün seçim senaryolarında 20 puan farkla önde bulunduğunu yazdı. Güney Kıbrıs’ın dıştaki görüntüsünü iyileştirme ve Kıbrıs sorununu yönetme konularında seçmen tarafından muteber bulunduğuna dikkat çekildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis, DİSİ seçmeninin yüzde 40’ından, DİKO seçmeninin yüzde 35’inden destek buluyor. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un aday olması halinde Hristodulidis’in bu partiden aldığı destek yüzde 20’ye iniyor. Ankete göre, İrini Haralambidu’nun aday olması haricinde AKEL’lilerin üçte birinin desteğini alan Hristodulidis’e, en büyük desteği yüzde 88 ile DİPA veriyor.

Ankete göre, Hristodulidis, son milletvekilliği seçimlerinde sandığa gitmeyenlerden de destek buluyor. Bu kategori, Hristodulidis’in bulduğu desteğin yüzde 28’ine tekabül ediyor. Averof Neofitu kendi partisinden yüzde 45 destek buluyor, diğer partilerden hatırı sayılır bir destek bulmuyor keza DİKO tabanından gördüğü destek yüzde 10.

Muhalefet kanadından adı geçen aday adaylarından Nikolas Padopulos, Hristodulidis karşısında yüzde 17 destek buluyor ve Neofitu’dan iki puan önde. Kendi partisinden yüzde 57 onay alan Papadopulos AKEL’den yüzde 29, EDEK’ten yüzde 37 destek buluyor.

İrini Haralambidu, Hristodulidis karşısında arayı 20 puanın altına düşüren tek aday. Haralambidu, Hristodulidis’in yüzde 33 olan seçmen nüfuzu karşısında yüzde 20 seçmen nüfusuna sahip. Haralambidu, AKEL seçmeninin yüzde 58’inden destek bulurken DİKO seçmeninden yüzde 15, EDEK seçmeninden yüzde 16, Ekologlar’dan yüzde 32 ve diğer partisiz seçmenden yüzde 27 destek alyor.