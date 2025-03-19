İmamoğlu'na dünya basınında: Erdoğan'ın rakibi gözaltına alındı

Uluslararası basın kuruluşları, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Erdoğan'ın en güçlü rakibini yargı eliyle tasfiye etmeye çalıştığı şeklinde yorumladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve 23 Mart'taki ön seçimlerin ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Pek çok medya kuruluşu, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Türkiye'deki siyasi gerilimlerin artışı ve muhalefete yönelik baskıların bir parçası olarak değerlendirdi.​

'HÜKÜMETİN MUHALEFET LİDERLERİNE YÖNELİK BASKISININ BİR PARÇASI'

Associated Press (AP), İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' bağlantıları iddialarıyla gözaltına alındığını, bunun hükümetin muhalefet liderlerine yönelik baskısının bir parçası olarak görüldüğünü belirtti.

Haberde, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibi olduğu ve gözaltına alınmasının muhalefet tarafından demokratik süreçlere müdahale olarak kınandığı vurgulandı. ​

'POTANSİYEL RAKİBİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ'

Financial Times ise Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, Erdoğan'a karşı potansiyel bir rakibin etkisiz hale getirilmesi olarak değerlendirdi. Haberde, İmamoğlu'nun siyasi konuşmaları nedeniyle birçok cezai soruşturmayla karşı karşıya olduğu ve hükümeti yargıyı kullanarak iktidarını sürdürmekle suçladığı belirtildi. ​

'GELECEKTEKİ CUMHURBAŞKANINA KARŞI BİR DARBE GİRİŞİMİ'

Reuters ise aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu yaklaşık 100 kişi hakkındaki suçlamaları belirterek sabah saatlerinde gözaltı operasyonlarının başlatıldığını yazdı.

Haberde, CHP bu hamleyi "gelecekteki cumhurbaşkanımıza karşı bir darbe girişimi" olarak nitelendirdiği ve İmamoğlu'nun siyasi mücadelesine devam edeceğini belirttiği aktarıldı. ​

'ERDOĞAN’IN RAKİBİ İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI'

Bild, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “Erdoğan’ın rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığıyla duyurdu. Haberde, İmamoğlu’nun evine yapılan baskın sonrası gözaltına alındığı ve ona “suç örgütü üyeliği ve yolsuzluk” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi. Üniversite diplomasının iptal edilmesinin, onun 2028’deki olası cumhurbaşkanlığı adaylığını tehlikeye atabileceği vurgulandı. ​

Bloomberg ve Barron’s gibi önde gelen finans yayınları da İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını manşetlerine taşıdı. Bloomberg, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Türkiye’de muhalefete yönelik baskıların artışı” olarak değerlendirirken, Barron’s, bu gelişmenin Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarı üzerindeki potansiyel etkilerine vurgu yaptı. Her iki haber kuruluşu da, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını, yaklaşan seçimler öncesinde muhalefetin durumunu zorlaştırabileceğini belirtti.