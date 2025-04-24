İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı

"Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber tutuklanarak cezaevine giren İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel gözaltına alındı. Öte yandan İBB dosyasında çalışan avukatlardan Kazım Yiğit Akalın da gözaltına alındığı öğrenildi. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Kültür A.Ş’deki usulsüzlüklerle ilgili soruşturmada tutuklanmıştı. Ongun'un avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmiş, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulan dilekçede, iddiaların somut delillere dayanmadığı ve hukuka aykırı delillerle tutuklama yapıldığı belirtilmişti.

Ongun'un avukatlarından Günel, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Günel, "İBB’ye yönelik operasyonda Murat Ongun’un müdafi olarak başladığım süreçte şu anda gözaltına alınıyorum! Savunma susturulamaz! Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!" açıklaması yaptı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, tutuklulara ve ailelerine avukatlar aracılığıyla sürekli “uyarı” mesajları gönderdiğini iddia eden haberler yapmıştı. Avukatların, “tanık” ya da “itirafçı” olmak isteyen tutuklulara ilettikleri mesajlarda, “Konuşmanızın bedeli ağır olur” dedikleri ileri sürülmüştü.

Serkan Güner’in “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Avukat Günel, polislerin gözaltı yapabilmesi için konum göndermiş

Kısa Dalga’nın aktardığına göre, Ongun’un avukatı Serkan Günel’i gözaltına almak isteyen polisler, babasının evine gitti. Evde Günel’i bulamayınca telefonla ulaştılar ve Günel “Ben Vatan’a gelebilirim” dedi. Ancak polislerin gözaltı kararı var demesi üzerine polislere kendisini gözaltına almaya gelmeleri için konum gönderdi.

İmamoğlu’nun avukatı bir gözaltı bilgisi daha paylaştı

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da yaptığı açıklamada, “Meslektaşlarımız Av. Serkan Günel ve Avukat Kazım Yiğit Akalın bu sabah gözaltına alındı. Savunmayı hedef almak, adaletin kalbine saldırmaktır. Avukatların gözaltına alınması hukuk değil, açık bir hukuksuzluktur. Avukatlık suç değil, görevdir” dedi.

İmamoğlu'nun avukatının avukatı hakkında gözaltı kararı

Pehlivan, bir başka paylaşımında avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu duyurdu. Pehlivan, "Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak" dedi;

"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."