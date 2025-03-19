Politika

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler: "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız"

"Darbe dönemlerinde bile bunlar yaşanmadı"

19 Mart 2025 07:39

Güncelleme: 19 Mart 2025 07:59

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T24 Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi gözaltına alındı. Operasyon hakkınca tepkiler gelirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır "Türkiye'de hukuk fiilen askıdadır, 86 milyonun iradesi çalınmaktadır. Utanç verici bir manzara. Şu anda gerçekten çok zor konuşuyorum," dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız," dedi.

İBB'ye düzenlenen operasyon ve İmamoğlu'nun gözaltına alınması hakkında X hesabından paylaşım yapan Özgür Özel şöyle yazdı:

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak."

İmamoğlu ile birlikte gözaltı kararı verilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli komşularım, sevgili İstanbullular. Sabah saatlerinde evimde yapılan aramayla birlikte gözaltına alındım. Ne Ekem İmamoğlu Başkanımız ne de gözaltı kararı verilen ben ve diğer arkadaşlarımız yalnız olmadığımızı biliyoruz. Yol arkadaşlarım aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edecekler. Halkımıza hizmetimiz kesintisiz devam edecek. Kendimizi milletimize emanet ediyoruz."

Halk TV'ye konuşan Başarır şunları söyledi:

"Türkiye'de hukuk fiilen askıdadır, 86 milyonun iradesi çalınmaktadır. Utanç verici bir manzara. Şu anda gerçekten çok zor konuşuyorum. Darbe dönemlerinde bile bunlar yaşanmadı. 16 milyonun oyuyla seçilmiş belediye başkanına yapılanları görüyorsunuz. 100 noktaya operasyon yapıldı. Otokrat bir devlette yapılan her şey yapılıyor. Artık meşru bir iktidar yoktur."

Başarır X hesabınydan yaptığı paylaşımda ise "Öyle bir korku içindeler ki İstanbul Valiliği, metro seferlerini durdurarak, caddeleri kapatarak insanların yaşamına darbe vuruyor! Meydanlara çıkışı sağlayan metro istasyonlarını da kapatsanız, yolları bariyerlerle çevirseniz de nafile! Milletin önünde duramayacaksınız!" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise X hesabından yaptığı açıklamada "Ekrem Başkanımız yalnız değildir!" dedi. Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor. Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir? Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır. Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız! Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"

İmamoğlu'nun gözlatına alınması ve İBB'ye yapılan operasyona gelen tepkiler şöyle:

CHP istanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer:

"Yine bir şafak operasyonuyla 20 polis aracıyla konutuna gelinmiş. Gözaltı işlemi uygulayacaklarını düşünüyoruz. Savcılık bütün bu soruşturmaları gizli yürüttü. Hangi soruşturma kapsamında gözaltı yapıldığına dair net bir bilgi veremiyorum. Biz de henüz bilmiyoruz. İBB Başkanı'ndan bahsediyoruz. Ne zaman davet etseniz ifadeye gidecek. Yine kolluk marifetiyle gözaltı işlemi uygulanıyor."

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"Şu anda siyasallaştırdıkları yargı eliyle, demokrasiye darbe girişimi yapıyorlar. Bu suçtur! Suçlular tarih önünde hesap verecektir. Bürokrasi ve kolluk güçlerimiz bu suça ortak olmamalıdır. Bu darbe girişimi milletimizin vicdanında mahkum olacaktır!"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:

"'Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur.' Yunus Emre"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve beraberinde belediye başkanları, gazeteciler ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyon, demokrasiye, halk iradesine yönelik açık bir saldırıdır. Halkın iradesine karşı yapılan bu hukuksuzluğu reddediyoruz ve en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yanlış yoldan bir an evvel dönülmeli, halkın iradesinde saygı gösterilmeli. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü baskıya karşı durmaya devam edeceğiz. İstanbul halkının ve Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren tüm kesimlerin yanında olduğumuzu belirtiyor, Ekrem İmamoğlu ve gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez! En güçlü şekilde reddediyoruz! Bu operasyon hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyondur. Sandık, oy, makam uğruna Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı onarılmaz bir yere doğru götürmektir. Bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının siyasi sakilerle sabah baskınıyla gözaltına alınması yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.

Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve daha fazla hukuktur. Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır. Sayın İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması, yargısal süreçlerin bir intikam ve gerilim kaynağı olmaktan çıkarılması 85 milyonun hayrınadır."

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş:

"Ellerine geçirdikleri gücü kullanarak halk iradesini kırmaya dönük girişimlerine devam ediyorlar. Bu bir darbedir. Ne olursa olsun, bu güzel ülkeyi darbecilerin insafına teslim etmeyeceğiz. Tüm halkımızı ve tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerini hep birlikte darbenin karşısında durmaya çağırıyoruz. Teslim olmayacağız ve bu karanlık sona erecek."