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İngiliz bilim insanı en tehlikeli alkollü içecekleri sıraladı

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İngiliz bilim insanı en tehlikeli alkollü içecekleri sıraladı
İngiliz bilim insanı en tehlikeli alkollü içecekleri sıraladı

İngiltere’deki Brighton Üniversitesi’nden araştırmacı Profesör Hal Sosabowski, hangi alkollü içeceklerin en hızlı sarhoş ettiğini ve tüketildikten sonraki gün kötü hissettirdiğini anlattı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Sosabowski, en kısa sürede sarhoşluğa yol açan ve tüketildikten sonraki gün kötü hissetmeye neden olan alkollü içecekleri sıraladı.

Tüketilen içkinin etkisinin içindeki etanol oranına bağlı olduğunu vurgulayan Sosabowski, söz konusu oranın içkiye göre yüzde 5 ile 40 arasında değiştiğini ifade etti.

En hızlı sarhoş eden içkileri alkolle güçlendirilmiş şeri (İspanyol şarabı) ve Porto şarabı (Port wine) şeklinde sıralayan İngiliz profesör, bu iki içeceği öne çıkaran özelliklerin hızlı emilim ve nispeten yüksek alkol oranı (yüzde 20olduğunu kaydetti.

Viski ve buna benzer diğer sert içkilerin de hızlı sarhoş ettiklerine dikkat çeken uzman, ancak bu içeceklerin yüksek alkol oranından dolayı mide hücrelerinin çalışmasını bastırarak kan sistemi tarafından daha yavaş emildiğini vurguladı.

Şampanya gibi gazlı şarapların da insanı hızlı bir şekilde sarhoş ettiğini söyleyen Sosabowski, bu içkilerin içindeki gazın emilimi hızlandırdığını ve bu nedenle içerdikleri alkolün etkisinin daha ilk dakikada hissedilmeye başlandığını ifade etti

Birçok kişinin ayık kalmak ve ertesi günün baş ağrısını önlemek düşüncesiyle masada alkol ve suyu birlikte tükettiğini belirten araştırmacı, ancak bunun, 40 derecelik içkilerde etanol oranını yarı yarıya düşürdüğü ve çok hızlı sarhoşluğa yol açtığı için yapılmamasını önerdi.

Ertesi sabah kendilerini ‘daha az kötü hissetmek’ isteyen kişilere vodka tüketmelerini öneren uzman, ancak içkiyi fazla kaçırmamanın tek yolunun hiç alkol tüketmemek olduğunun altını çizdi.

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