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İngiliz üs polisi ile Rum polisinden ortak göçmen operasyonu

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İngiliz üs polisi ile Rum polisinin ortak düzensiz göçmen operasyonunda eski Larnaka-Mağusa yolunda 11 kişi yakalandı.
İngiliz üs polisi ile Rum polisinden ortak göçmen operasyonu

Alithia 5 Haziran günü düzenlenen "Nexus" kod adlı ortak operasyon çerçevesinde tamamı Suriyeli erkeklerden oluşan 11 kişinin eski Larnama-Mağusa yolu üzerinde yakalandığını yazdı.

Habere göre, üs polisi tarafından yapılan açıklamada üslerde gözaltına alınan 11 kişinin KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken yakalandığı belirtildi. Gözaltında bulunan kişilerden 6’sı için “Aracı”, 5’i için ise “Yasaklı göçmen” tanımı kullanıldı.

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