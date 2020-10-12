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İngiltere'de yaşayan Rumlardan Maraş girişimi

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İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların, BM Güvenlik Konseyinin kapalı bölge Maraş’ın sahil şeridinin açılması kararının iptal edilmesine dair açıklamasının ardından, İngiltere hükümetine yönelik girişimde bulunduğu ifade edildi.
İngiltere'de yaşayan Rumlardan Maraş girişimi

İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların, BM Güvenlik Konseyinin kapalı bölge Maraş’ın sahil şeridinin açılması kararının iptal edilmesine dair açıklamasının ardından, İngiltere hükümetine yönelik girişimde bulunduğu ifade edildi.

“Birleşik Krallık Milli Kıbrıs Federasyonunun”, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’a bir mektup göndererek, BM Güvenlik Konseyinin açıklamasının ve Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının somut bir şekilde uygulanması gerektiğine işaret ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, mektubun Federasyon Başkanı Hristos Karaolis’in imzasını taşıdığını kaydetti.

Haberde, Federasyonun, İngiltere’de yaşayan Rumların iradesinin net ve güçlü bir şekilde ifade edilmesi amacıyla, İngiltere Dışişleri Bakanlığına yönelik mesajlarla elektronik bir seferberlik başlattığı da belirtildi.

Gazete, Federasyonun bugünden itibaren İngiltere’de yaşayan Rumlara ve bunu arzu eden herhangi başka bir vatandaşa, BM Güvenlik Konseyinin Maraş ve Kıbrıs’la ilgili açıklamaları ile kararlarının uygulanmasının sağlanması için, Londra tarafından mümkün olan her türlü önlem ve faaliyetin incelenmesini talep ederek, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’a elektronik posta gönderebilme imkanı tanıdığını da aktardı.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la telefonda görüşeceği de ifade edildi.

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