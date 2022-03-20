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İnsan eti tadında vegan burger üretildi

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İnsan eti tadında vegan burger üretildi
İnsan eti tadında vegan burger üretildi

İsveç merkezli bitki bazlı protein üreticisi Oumph, Cadılar Bayramı’na özel tek seferliğine insan eti tadında vegan burger ürettiğini açıkladı. Burger, Cadılar Bayramı’nın sona ermesiyle üretimden kaldırıldı.

Dünya çapında vejetaryenliğe ve veganlığa yönelimde artış yaşanmaya devam ederken hayvan kökenli gıdalardan arınmış, fakat onların şekline bürünmüş yiyecekler de görmeye başladık. Hatta Burger King, geçtiğimiz günlerde menüsünde hiç et olmayan ilk vejetaryen şubesinin de açılışını gerçekleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerdeyse İsveç merkezli bitki bazlı protein üreticisi Oumph, 31 Ekim Pazar günü kutlanan Cadılar Bayramı için garip bir fikirle yola çıktı. Şirket, Cadılar Bayramı’na özel tek seferliğine ‘insan tadında bitki bazlı vegan burger’ üretti. Burgerlerin üretimi, Cadılar Bayramı’ndan sonra durduruldu.

Amaç, insanların empati kurmalarını sağlamaktı:

Şirketin bunu yapmasındaki asıl nedense insanları bir şekilde korkutmak değil, hayvanlardan yapılan ürünlerin kökenini sorgulatmaktı. Şirketin kurucu ortağı Ankan Linden, fikrin insanları rahatsız etmeyi amaçladığını vurguladı. Öte yandan böylesine bir burgerin yapılması, bambaşka bir sorunun da sorulmasına neden oldu: Şirket insan etinin tadını nereden biliyordu?

Instagram’da da kendilerine bu yönde soru gelen Oumph, verdiği cevapta insan etinin tadını araştırmak için sayısız saat harcadıklarını belirtti. Şirketin kurucu ortağı Linden da şefin hiçbir zaman gerçek insan eti tüketmediğini söyleyerek bir nebze de olsa gönülleri rahatlattı. Şirketin Cadılar Bayramı’na özel yaptığı bu hareket, sosyal medyada güzel yorumlar toplamayı başardı.

 
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