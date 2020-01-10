İnsanlar neden yalan söyler?

Herkes yalan söyleyebilir. Fakat altında yatan nedenler değişebilir.Yalan söylemenin sebepleri iyi hissetmek, eleştiriden kaçmak, gerçek söylendiğinde yaşanacak cezadan çekinmek, başkaları tarafından onaylanma ihtiyacı , gerçekten zarar göreceğini düşünmek ya da çıkar sağlamak olabilir. Kimi kişiler sohbetlerine renk katmak için ya da gerçeği söylediğinde çözümsüz kalacağını hissettiğinde masum yani çıkarı olmayan yalan söylerken kimi kişiler patolojik yalancı da denilen fayda elde etmek amacıyla yalan söyleyenlerdir.

Oyuncu kişilikler yaratıcılıklarını ortaya koymak için yalan başvurup rol keserler burada amaç çıkar değil sadece ilgi çekmek ya da zor bir durumdan kurtulmak olabilir. Bazen bazı kişiler için de yalanı bir telkin yöntemi olarak görmek psikolojik olarak daha iyi hissettirebilir. Kişiler narsistik duygularını tatmin etmek için de yalan söyler. Tüm bu nedenlerin yanında kişi kendini yalan söylemeye mecbur hissediyor ve kronik halde seyrediyorsa patolojik bir durum olup başka bir psikolojik rahatsızlığa da eşlik edebilir böyle bir durumda kişi kendi isteği dahilinde bir psikolojik danışmanlık alıp tedavi olabilir.

Yalan söylemek, diğer insanları kendimizi kandırmak, sosyal ilişkilerinizi, hatta yaşamımızı yönlendirmektedir. Yalanın ilişkilere zararları nelerdir?

Yalan söylemek kişinin aile mutluluğunu, sosyal ilişkilerini ve iş yaşantısını ciddi boyutlarda kötü anlamda etkiler. Kişiyi içinden çıkamayacağı durumlarda bulmasına sebep de olabilir. Kişiler sosyal ilişkilerinde birbirine üstünlük sağlamak için sık sık yalana başvurabilirler. İş yaşamındaki ilişkilerde ise daha çok gündelik kaçamaklar, karşı taraf için makul görülebilecek yalanlar söylenir. Aile yaşantısında söylenen yalanlar ise çok daha tehlikeli boyutlara ulaşabilir. İkili ilişkilerde yani sevgiliye ya da eşe özellikle de sevgi konusunda yalan söylemek ilişkilerin temelini sarsacağı gibi karşı tarafın duygularını istismar etmeye de neden olabilir.

Yalan söyleyen kişiler aldatmaya daha yatkın mıdır ?

İlişkilerin temelinde çeşidi ya da nedeni ne olursa olsun yalan olmamalıdır. Yalan ilişkilerin temelini oluşturan güven kavramını sarsar. İkili ilişkilerde ilişkinin içine yalan girdiği takdirde ilişkinin bir tarafı çamura batmış diyebiliriz. İlişkideki taraflardan biri yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmiş ise aldatmak; karşı tarafın duygularını suiistimal etmek, kandırma davranışını gerçekleştirme kişi için daha kolay bir eğilim olabilir.