İNSANLIK DRAMI: Pandemi döneminde gizlice fuhuş yaptırıldı

Mutluyaka köyünde bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan Kenya uyruklu N.N.N ( K-29) arkadaşı Kamerun uyruklu E.E.B’ dan 4.5.20 tarihinde para karşılığı almış olduğu hapları içmek suretiyle 5.5.20 tarihind karnında taşıdığı 20 haftalık cenini yasa dışı sonlandırdığının tespit edilmesi üzerine her iki zanlı polis tarafından tutuklanmıştı.

GECE KULÜBÜNE ZORLA FUHUŞ YAPTIRILAN VE ÇARESİZLİK SONUCU 5 AYLIK BEBEĞİNİ İLAÇ KULLANARAK DÜŞÜREN KADIN İLE ONA YARDIMCI OLAN ARKADAŞINA 45 GÜN HAPİSLİK CEZASI VERİLDİ

Mesele ile ilgili sürdürülen tahkikatta zanlı N.N.N ( K-29) aleyhine Yasa dışı yollardan hamileliği sonlandırma v kasten kendi çocuğunu düşürme suçlamasıyla dava dosyalanıp alt mahkeme sonrası ağır ceza mahkemesine havale edilmişti. Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam etmekte olan başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdem yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza heyeti 6.8.20 tarihinde huzurunda gördüğü bu davayı karara bağladı ve 2,5 aydan beri tutukluluğu göz önünde bulundurularak sanık N.N.N’yı 45 gün hapislik cezalandırdı.

Dava ile ilgili bir gün önce 5.8.20 tarihinde iddia makamını temsilen savcı Serhan Bundak ve savunma avukatı Ramadan Sanıvar’ın mahkemedeki hitapları dinlendi. Meselenin olguları ile ilgili olarak savcı Bundak, mahkemeye detaylı bilgi ve emareler sunduktan sonra sanığın işlemiş olduğu suçun vahametini dile getirdikte sonra cezalandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Av. Sanıvar’ ın müvekkili ile ilgili iddiaları şok etkisi yarattı Savunma avukatı Ramadan Sanıvar ceza takdiri öncesi yaptığı hitabında, müvekkili ile ilgili aktardıkları şok etkisi yarattı.

AMCASI TECAVÜZ ETTİ

Kenya doğumlu olup 29 yaşında olan sanığın 66 yaşında kalp hastası bir annesi ve kendisinden küçük biri kız olmak üzere 2 kardeşi bulunduğunu, 2019 yılında babasının vefatından sonra maddi sıkıntılar içerisinde boğuşmak zorunda kaldığını söyledi. Babasının ölümünden sonra aileye destek olmak amacıyla amcanın aileyi yanına aldığını, ancak ilerleyen zamanda amcanın müvekkiline zorla tecavüz ettiğini, durumdan polisin haberdar edilerek amcanın tutuklandığını belirten Sanıvar, müvekkilinin iş bulma konusunda çare aramak zorunda kaldığını söyledi. Sosyal medyadan tanıştığı bir kız sayesinde KKTC’ de Antik gece kulübünde garsonlu ve bulaşıkçılık yapabileceğinin bilgisi üzerine 26 Şubat 2020 tarihinde KKTC’ye gelen müvekkilinin Antik gece kulübünde garsonluk ve bulaşıkçılık yapmak yerine konsomatrislik yapmaya, daha sonra da fuhuş yapmaya zorlandığını, itirazı halinde darp edildiğini ve ayrılmak istemesi halinde kendisine sebepsiz yere 17500 TL borç çıkarıldığı ve ayrılması halinde bu borcun ödenmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bu konu ile ilgili yardım istemek maksadıyla müvekkilinin 155 polis imdadı aradığını ancak dilimizi bilmemesi nedeniyle kendisini ifade edemediğine dikkat çeken Sanıvar, müvekkilinin içerisine düştüğü müşkül duruma katlanmak zorunda kaldığına vurgu yaptı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE GİZLİCE FUHUŞ YAPTIRILDI

Pandemi döneminde iş yeri kapalı olmasına rağmen içeriye gizlice müşteri alındığını ve hastane kontrollerinin yapılmaması nedeniyle sanığın kontrolsüz fuhuş yapmasına zorlandığına değinen Sanıvar, sanığın bu süre içerisinde sırt ve karın ağrılarının artmasına rağmen doktora götürülmediğine vurgu yaptı. Sanığın bir garson vasıtasıyla eczaneden tedarik ettirdiği hamilelik testi ile test yaptığın, hamile olduğunu öğrendiğini ve bu durumdan gece kulübü yetkililerini haberdar ettiğini söyleyen Sanıvar yetkililerin kürtaj olması için sanığı bir kliniğe götürdüklerini belirtti. 20 haftalık bebeğin kürtajla alınması için 20000 TL talep edildi Kürtaj için özel bir kliniğe götürülen sanığın yapılan muayenesinde karnında taşıdığı bebeğin 20 haftalık siyahi bir erken çocuğu olduğunun belirlenmesi üzerine kürtaj karşılığı 20000 TL talep edilmesine gece kulübü yetkilileri karşı çıktı. Hamileliğin KKTC öncesi muhtemelen amcanın tecavüzü sonucu olduğu var sayılarak kendilerinin sorumlu olmadığını belirttikten sonra sanığa “ kendi yolunu kendin bul” diyerek kürtaj olması yönünde sanığa baskı kurduklarını söyleyen Sanıvar, önceleri kürtajı düşünen ancak karşılayacak mali gücü olmayan sanığın hamileliğin de amcasının tecavüzü sonucu vuku bulmasını göz önünde tuttuktan sonra düşürm kararı aldığına vurgu yaptı. Bu konuda kız arkadaşının da yardımı ile 1050 TL karşılığında tedarik ettiği 2 adet Mifepristone isimli hap içmek suretiyle hamileliğini sonlandırdığını söyleyen Sanıvar, ülke genelinde yaşananla ile ilgili gereğinin yapılması talebinde bulundu. Sanık tanık olarak her türlü ifade vermeye hazırdır Sanık avukatı Ramadan Sanıvar hitabının sonunda söylemiş olduğu sözler ülkedeki gece kulüpleri ile ilgili gerçeğin üzerine gidilmesi gereği yönünde dikkat çekiciydi. Kadın ticareti ve zorla fuhuşun gece kulüplerinde gizlenen bir gerçek olduğu ve bu konunun ülke açısından insanlık ayıbı ve utanç teşkil ettiğine dikkat çeken Sanıvar, devletin gece kulüplerini denetlemesi, olumsuzlukların tespiti halinde derhal kapatılmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Müvekkili sanık N.N.N’nın iddiaları doğrultusunda zorla fuhuş ve kadın ticareti ile ilgili Antik gece kulübü aleyhine soruşturma açılmasını yönünde emir verilmesini talep eden Sanıvar, sanığın bu konu ile ilgili tanık olarak her türlü ifadeyi vermeye hazır olduğunu belirttikten sonra sanığa mülayim davranılması yönünde bir karar verilmesini talep etti. Sanık aleyhindeki karar başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu

ANTİK GECE KULÜBÜ SAHİBİ VE VEYA YÖNETİCİSİNE SORUŞTURMA EMRİ

Gazimağusa'da oturumlarına devam etmekte olan ağır ceza mahkemesinin huzurunda görüşülen sanık N.N.N i ilgili kararı heyet başkanı kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu.

Sanığın aleyhine yasa dışı yollardan hamileliği sonlandırma ve kasten kendi çocuğunu düşürme olmak üzere 2 dava getirildiğini söyleyen Şenol sanığın suçlarını kabul ettiğini söyledi. İddia makamının olayla ilgili hitabından sonra söz alan savunma avukatının sanık hakkında mahkemeye aktardığı bilgiler ışığında Antik gece kulübü yetkilileri hakkında soruşturma talep ettiğini, bu konu ile ilgili sanığın ifade vermeye hazır olduğu söyleyen Şenol sanığı aleyhine getirilen suçlardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi.

Sanık aleyhine getirilen 1.ci davanın 7 yıla kadar, 2.ci davanın da 5 yıla kadar hapislik cezası öngördüğüne değinen Şenol, olgulara bakıldığında yaklaşık 5 aylık olan hamileliğin yasanın ortaya koyduğu şartlar dışında sonlandırıldığı görülmektedir dedi. Başkan Şenol’ dan dikkat çekici açıklama Sanığın KKTC dışında giriş tarihinde önce amcası tarafında tecavüze uğradığı anlaşılmaktadır diyen Şenol, dilin bilmediği bir ülkede hamile olduğunu fark eden sanığın gece kulübü yöneticilerinin tutumu sonucu yalnız başın kalmış olması ve kendisine kendi başının çaresine bakmasını söylemek suretiyle bir anlamda sanığı bu suça teşvik etmişlerdir dedi. Olgulardan da görülebileceği üzere sanık çaresiz bir şekilde gece kulübü yetkililerinin insafına bırakılmıştır diyen başkan Şenol, tecavüzde meydana gelen gebelik sonrasında, bir anlamda yasa eliyle doğuma zorlanan kadınların ruh sağlığında ortaya çıkan ağır ruhsal travmalar bilinen bir gerçektir dedi. Benzeri bir davada verilen 9 aylık hapis cezasının Yüksek mahkeme tarafından fahiş bulunarak 3 aya düşürüldüğüne dikkat çeken Şenol, Kenya gibi uzak bir ülkeden çalışmak için ülkeye gelmesi, geldikten sonra yaşadıklarının bir gereği sonucu bu eyleme girişmesi içinde bulunduğu koşullar ve polise derdini anlatamama durumu ve toplumun birçok kesimi tarafından görmemezlikten gelinen ülkemizdeki gece kulübü gerçeği ve bu yerlerde işlenen temel insan hakları ihlalleri bir kez daha su yüzüne çıkmıştır dedi. Ağır ceza mahkemesi heyeti başkanı kıdemli yargıç Fatma Şenol sözlerinin sonunda, “Bu safhada sanık avukatının Mahkemeye iletmiş olduğu iddiaların Devletin yetkili kurumları ve polis tarafından ciddiyetle ele alınması ve incelenmesi sosyal bir devlet olmanın gerekliliğidir” diyerek uyarıda bulundu.

Netice olarak, tutuklu bulunduğu süre ve lehindeki tüm unsurla göz önünde tutulduktan sonra sanığa mahkûm olduğu birinci davadan 45 gün hapis cezası takdir edilirken 2.ci davadan ceza verilmediğini söyleyen başkan Şenol, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

DERHAL SORUŞTURMA EMRİ

Antik gece kulübü yöneticilerine soruşturma emri Başkan Şenol, kararı açıklanmasının ardından sözlerine devamla; sanığın olay tarihinde çalışmakta olduğu Antik gece kulübü sahibi ve veya işletmecisi ve veya yöneticileri hakkında polis tarafından derhal soruşturma başlatılmasına ve bu soruşturmanın neticesini bu günden itibaren iki hafta içerisinde Mağusa Ağır Ceza Mahkemesine bildirilmesine ayrıca direktif verilir diyerek sözlerini tamamladı. Çocuk düşürmeye yardımcı olan Kamerun uyruklu E.E.B ise aynı gün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargılanarak 45 gün hapislikle cezalandırıldı. Cezası tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak verildi. (MHA)