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İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca intihar etmeye çalıştı

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İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca intihar etmeye çalıştı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca intihar etmeye çalıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek, çıktığı üst geçitte intihara kalkıştı. Polis ekipleri tarafından 1.5 saatte ikna edilen gencin intihar girişimini izleyen vatandaşların kimisi çekirdek çitlerken, kimisi ise sosyal medyadan canlı yayınla o anları görüntüledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde Mimarsinan Yaya Üst Geçidi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki S.S. isimli bir genç, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendiğini iddia ederek yaklaşık 5 metre köprüden kendisini aşağı sarkıttı.

Alkollü olan ve yanında getirdiği bıçakla kollarını kesmeye çalışan vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı açarken, güvenlik amacı ile polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı.

’Beni aldattı’, ‘kocasını arayın’ diyerek bağırdı’

Polis ekipleri şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis ekiplerine yaklaşmaları durumunda aşağı atlayacağını söyleyen şahıs, internetten tanıştığı kadının evli olduğunu öğrendi ve kendisi ile konuşmak istediğini söyledi.

Kendisini kandırdığını iddia ettiği kadının sesini duymak istediğini belirten şahıs, bir yandan elindeki bıçakla kollarını kesmeye çalışırken, bir yandan da alkol içmeye devam etti. Şahıs defalarca "Beni aldattı", "kocasını arayın" diyerek bağırdı.

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