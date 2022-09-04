iPhone 14 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Apple, yakın bir zaman önce iPhone 13 modelini piyasaya sürmüş olsa da iPhone 14 için hazırlıkları tamamlandı. Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max tanıtımı 7 Eylül’de yapılacak.

En çok tercih edilen telefon markalarından biri olan iPhone yeni serisi olan iPhone 14 için lansman tarihini belirledi. İphone 14 Pro Max'in 512 GB depolama özellikli modelin yurt dışı satış fiyatının 27 bin lira ile 29 bin lira arasında olması bekleniyor.

iPHONE 14 LANSMANDAN ÖNCE SIZDIRILDI

Apple, 7 Eylül'de tanıtılacak yeni akıllı telefonu iPhone 14 öncesinde bir sızıntı yaşadı… ABD merkezli teknoloji şirketinin piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Twitter üzerinden bazı hesapların paylaştığı görüntülerde iPhone 14'ün yeni renginin mor olduğu görülürken yine köşeli bir tasarım ve 3 kamera kullanıldığı görülüyor. Cihazın farklı açılardan çekildiği görüntülerde bu telefonun kamerasının önceki modellere göre daha üstün özellikleri olduğu iddia edildi.

Cihazın başlangıç fiyatının ise ABD'de 1263 dolar olduğu öne sürüldü. Apple'ın yeni akıllı telefonunda daha büyük kamera ve daha büyük ekran olması beklenirken “enflasyon” sebebiyle önceki modellere göre baz fiyatının daha da yüksek olacağı iddia edildi.

Öte yandan sosyal medyada cihazın lacivert, altın sarısı, gümüş gibi renklerde de piyasaya çıkacağı iddia edildi.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple, iPhone 14 için resmi fiyat listesini yayınlamadı ancak yurt dışı teknoloji sitelerinde yayınlanan fiyat listelerine göre iPhone 14 serisinin en düşük fiyatlı modeli iPhone 14 (128 GB) olurken fiyatının 800-900 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

En yüksel fiyatlı modelin ise iPhone 14 Pro Max (1TB) olacak. Fiyatının ise 1700 – 1800 dolar arasında olması bekleniyor.

iPhone 14 serisinin yurt dışı fiyat beklentisi şu şekilde;

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Bununla birlikte Apple, iPhone 14 ön siparişlerini 17 Eylül Cuma günü itibariyle almaya başlayacak.