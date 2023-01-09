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İran lideri Hamaney’den göstericilere “ihanet” suçlaması

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkede ekonomik sorunlar olduğunu kabul ederken Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerini "ihanet" olarak nitelendirdi.
İran lideri Hamaney’den göstericilere “ihanet” suçlaması

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran’da “19 Dey (9 Ocak) Ayaklanması Günü” münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 4 aydır aralıklarla devam eden Mahsa Amini gösterilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gösterilerin dış güçler tarafından desteklendiği iddiasını yineleyen Hamaney, İran düşmanlarının gösterilerle hedeflerine ulaşamadığını, rejimin ülke içinde ve bölgede gücünü koruduğunu ifade etti. Hamaney, “İsyan hareketinde dış düşmanların parmağı var. Bazıları, (bize) ‘olaylar sizin suçunuz’ diyor. Bu doğru değil” dedi.

‘AMAÇ ÜLKENİN GÜÇLÜ YÖNLERİNİ YOK ETMEK’

ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin göstericileri desteklemelerine yönelik açıklamalara dikkati çeken Hamaney, “İsyan hareketinde düşmanın en önemli aracı Batılı, Arapça, İbranice medya ve sosyal platformlar üzerinden yaptığı propaganda olmuştur. Elbette ülkede ekonomik ve geçim sorunu olduğuna şüphe yok ama bu sorun çöp tenekeleri yakarak, sokaklarda isyan çıkararak çözülür mü? Kuşkusuz bu eylemler ihanettir ve sorumlu kurumlar ihanetle ciddi ve adil bir şekilde ilgilenir” diye konuştu.

Hamaney, “Bazıları, isyancıların ülkenin idari zafiyeti ve ekonomik yetersizliklerine karşı olduklarını iddia ediyordu. Aksine onların amacı zayıflıkları gidermek değil, ülkenin güvenlik gibi güçlü yönlerini yok etmekti” dedi. İran lideri Hamaney ülkenin ekonomi, kültür, güvenlik ve bilim gibi çeşitli alanlarda büyük ve dönüştürücü çalışmalara ihtiyacı olduğunu kaydetti.

İran’da Şah Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı 9 Ocak 1978’de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanması her yıl farklı etkinliklerle anılıyor. 

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