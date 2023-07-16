  • BIST 6.437,74
  • Altın 1644.018
  • Dolar 26.1097
  • Euro 29.3298
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 40 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

İran polisi zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlere karşı ülke genelinde uygulama başlattı

» »
İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulama başlattıklarını söyledi.
İran polisi zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlere karşı ülke genelinde uygulama başlattı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Mehdi, konuyla ilgili bilgi verdi.

Mehdi, "Başörtüsü kuralını ısrarla ihlal edenlere karşı ülke genelinde arabalı ve yaya devriyeler kurulacak. Polis tarafından bu kişiler uyarılacak. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişiler adli makamlara sevk edilecek." dedi.

Polis sözcüsü kadınlardan bu konuda emniyet güçlerine yardımcı olmalarını istedi.

İran'daki gösteriler ve başörtüsü zorunluluğu

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail’in kanlı baskınında bilanço ağırlaştı04 Temmuz 2023 Salı 14:43
  • Suriye ve Ürdün, mültecilerin dönüşü için anlaştı04 Temmuz 2023 Salı 11:15
  • Azerbaycan'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu04 Temmuz 2023 Salı 09:19
  • Suudi Arabistan yeni hazırlıklara başladı02 Temmuz 2023 Pazar 15:27
  • Batı Şeria'da, İsrail'e ait insansız hava aracı düşürüldü02 Temmuz 2023 Pazar 13:11
  • Azerbaycan’dan Ermenistan açıklaması: Mutabakata vardık30 Haziran 2023 Cuma 17:31
  • Bağdat’ta, bir grup İsveç Büyükelçiliği’ni bastı30 Haziran 2023 Cuma 15:34
  • BM’den Suriye açıklaması: Hayati öneme sahip30 Haziran 2023 Cuma 10:48
  • Fas, Kur'an-ı Kerim yakılması nedeniyle Stockholm Büyükelçisini süresiz geri çağırdı29 Haziran 2023 Perşembe 12:45
  • İran’da toz fırtınası: 1 kişi hayatını kaybetti, bin 191 kişi hastaneye kaldırıldı29 Haziran 2023 Perşembe 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti