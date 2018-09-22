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İran’da askeri geçit törenine saldırı

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İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine saldırı düzenlendi. Saldırıda 12'si İran Devrim Muhafızı olmak üzere en az 29 kişi hayatını kaybetti.
İran’da askeri geçit törenine saldırı

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçit törenine silahlı saldırı düzenlendi. İran devlet televizyonunun verdiği bilgilere göre saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybederken en az 60 kişi yaralandı. Saldırının sorumluluğunu Ahvaz Ulusal Direnişi adlı ayrılıkçı bir grup ve IŞİD üstlendi.

Yarı resmi İran haber ajansı Tesnim saldırıda en az 12 İran Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. IRNA'nın haberine göre ölü ve yaralılar arasında geçit törenini izlemek için tribünde oturan kadın ve çocuklar da bulunuyor. Huzistan Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseyinzade ölenler arasında bir de gazetecinin olduğunu söyleyerek yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. 

Iran Ahvaz Anschlag auf Militär-Parade (ISNA/S.H. Najaf)

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, saldırı ülkenin 1980-1988 yılları arasındaki İran-Irak savaşının yıl dönümü sebebiyle yapılan geçit töreni sırasında meydana geldi.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberine göre saldırı 4 silahlı militan tarafından düzenlendi. Saldırganlardan ikisi öldürülürken diğer iki saldırganın kaçtığı belirtiliyor. Huzistan vilayetinde saldırganları yakalamak için güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Ruhani: Ezici bir yanıt vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani saldırıyı düzenleyenlere "ezici bir yanıt" verileceğini söyledi. Ruhani'nin resmi internet sayfasında yer alan mesajda "İran İslam Cumhuriyeti'nin en küçük tehdide yanıtı ezici olacaktır" denildi. Ruhani "Bu teröristlere istihbarat ve propaganda desteği verenler bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif saldırıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Zarif şunları ifade etti:

"Yabancı bir rejim tarafından yetiştirilen, eğitilen, silahlandırılan ve finanse edilen teröristler Ahvaz’a saldırdı. Ölenler arasında çocuklar ve gazeteciler de var. İran bu tarz saldırılardan bölgesel terör sponsorlarını ve onların ABD’li efendilerini sorumlu tutuyor. İran İranlı canları savunmak için süratle ve kararlı bir biçimde yanıt verecektir."

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Javad Zarif@JZarif

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives.

11:08 AM - Sep 22, 2018

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Putin'den taziye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben bir metin yayınlayan Putin "Teröristlerin Ahvaz'daki baskınının trajik sonuçlarından dolayı duyduğumuz en derin üzüntülerimizi lütfen kabul edin” dedi. Kremlin’in internet sayfası üzerinden yayınlanan metinde Putin saldırıya karışan herkesin hak eden cezayı bulacağını belirtti. Rus lider "Bu olay bize bir kez daha terörizmin her türlü tezahürüne karşı uzlaşmaz bir mücadelenin gerekliliğini hatırlatıyor. İranlı ortaklarımızla bu kötülüğe direnç göstermek için işbirliğini sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” ifadelerini kullandı.

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