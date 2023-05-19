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İran’daki protestolarla bağlantılı 3 kişi idam edildi

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İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerini öldürmekle suçlanan 3 kişi idam edildi.
İran’daki protestolarla bağlantılı 3 kişi idam edildi

İran’da Mahsa Amini gösterileri sırasında İsfahan eyaletinde 3 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayda suçlu bulunarak “devlete karşı savaş açmak (muharebe)” suçundan idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki karar infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi’nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi idam edildi. İdam edilen mahkumların, ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürüldü.

İran’da Eylül 2022’de 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi üzerine ülke genelinde protestolar başlamıştı. Protestolar sırasında Kasım 2022’de İsfahan kentinin Hane Mahallesi’nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olarak yakalanan sanıklardan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, ocak ayında yargılandıkları mahkemede İran Ceza Kanunu’ndaki en ağır suçlardan sayılan “muharebe” suçundan idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay’a başvurmuştu. Yargıtay ise 10 Mayıs’ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10’dan fazla kişi idama mahkum edilirken, son idamlarla toplam 7 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu’na göre, “yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi’l arz)” ve “devlete karşı savaş açmak (muharebe)” gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor.

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