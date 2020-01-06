İran'dan Trump'a: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken bir tweet attı.
Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Tahran’da bugün düzenlenen cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Zarif, “Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD’nin Batı Asya’daki nifakçı varlığının sonu başladı…” ifadelerini kullandı.
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?— Javad Zarif (@JZarif) 6 January 2020
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
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