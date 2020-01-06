İran'dan Trump'a: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken bir tweet attı.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Tahran’da bugün düzenlenen cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Zarif, “Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD’nin Batı Asya’daki nifakçı varlığının sonu başladı…” ifadelerini kullandı.