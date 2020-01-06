  • BIST 111.413
  • Altın 300,200
  • Dolar 5,9640
  • Euro 6,6717
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İran'dan Trump'a: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?

» »
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kasım Süleymani'nin cenaze töreninden fotoğraflar paylaşarak Trump'a seslendi.
İran'dan Trump'a: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, resmi hesabından ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken bir tweet attı.

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Tahran’da bugün düzenlenen cenaze törenine katılan yüz binlerce insanın havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Zarif, “Daha önce böyle bir insan seli gördün mü Trump? Bölgemizle ilgili istişarelerde hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun? Ve hala bu büyük ulusun halkının iradesini kırabileceğini düşünüyor musun? ABD’nin Batı Asya’daki nifakçı varlığının sonu başladı…” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak Başbakanı: Süleymani, öldürüldüğü sırada üzerinde Suudi Arabistan'a iletilecek bir mektup taşıyordu05 Ocak 2020 Pazar 17:55
  • İran tarihinde ilk kez! Kırmızı bayrak çektiler04 Ocak 2020 Cumartesi 18:53
  • Son dakika… İran’dan ABD’ye tehdit! ‘İntikamı alınacak’03 Ocak 2020 Cuma 20:18
  • Süleymani'nin intikamını alma sözü veren İran, savaş uçaklarını sınıra sevk etti03 Ocak 2020 Cuma 15:15
  • Iraklı Şii lider Mukteda el Sadr, 2008'de dağıtılan Mehdi Ordusu'nu yeniden faaliyete geçiriyor03 Ocak 2020 Cuma 13:49
  • ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından petrol ve altın yükseldi; lira geriledi03 Ocak 2020 Cuma 13:48
  • Kasım Süleymani: İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın öldürülmesi ne anlama geliyor?03 Ocak 2020 Cuma 13:46
  • Rusya: Suikastı kınıyoruz, ABD bölgedeki güç dengesini değiştirmek istiyor03 Ocak 2020 Cuma 13:45
  • Pentagon: Kasım Süleymani, Trump’ın talimatıyla öldürüldü03 Ocak 2020 Cuma 11:00
  • Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili Ruhani’den ilk açıklama03 Ocak 2020 Cuma 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti