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İranlı yönetmen Müjgan İlanlu’ya dokuz yıl hapis ve 74 kırbaç cezası

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İran Devrim Mahkemesi, Jîna Mahsa Amini’nin gözaltında hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoları desteklediği gerekçesiyle belgesel yönetmeni İlanlu’ya ayrıca iki yıl boyunca sosyal medya yasağı getirdi.
İranlı yönetmen Müjgan İlanlu’ya dokuz yıl hapis ve 74 kırbaç cezası

İranlı belgesel yönetmeni Müjgan İlanlu, dokuz yıl dokuz ay hapis ve 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. ilanlu iki yıl boyunca da sosyal medyadan men edildi.

Devrim Mahkemesi, İlanlu’ya “ulusal güvenliğe karşı açık ve gizli faaliyette bulunmaktan” altı yıl, rejim karşıtı propaganda yapmaktan 15 ay, kamu güvenliğini bozmaktan 15 ay, “yasa dışı eylemlere teşvikten” suçundan 15 ay hapis cezası verdi.

Toplamda dokuz yıl dokuz  ay hapis cezasına çarptırılan Müjgan İlanlu ayrıca 74 kırbaç ve 80 milyon riyal (yaklaşık 3 bin 700 TL) para cezasına çarptırıldı.

İki yıl boyunca sosyal veya siyasi bir gruba üye olması, sosyal medyada faaliyet yürütmesi ve ülkeden çıkması da yasaklanan yönetmenin bilgisayarı ve telefonuna da “kamu yararınca” mahkeme tarafından el konuldu.

Videolarla protestoları desteklemişti

İlanlu, Mahsa Amini‘nin “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 17 Eylül 2022’den bu yana devam eden protestoları destekleyen açıklamalar yapmıştı.

Sosyal medyada paylaştığı videolarda başını örtmeyen yönetmen, “Sessiz kalarak içimdeki vicdanın, insanlığın ve onurun son damlasına kadar yok olmasından korkuyorum. Siz korkmuyor musunuz?” diye sormuştu.

Şark Daily‘nin haberine göre, bacak kemiği 10 günden uzun süredir kırık olan ve hareket etmekte zorlanan Müjgan İlanlu’nun avukatının talebi üzerine cezaevi dışında tedavisine de izin verilmedi.

Masha Amini’nin nezarette öldürülmesine ilişkin çıkan olayların ardından İran’da dört kişi idam edilmiş, en az 500 kişi öldürülmüştü. 109 kişi ise idam cezasıyla karşı karşıya.

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