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İş insanı umut Kadı’dan Gazimağusa Belediyesi ile anlamlı işbirliği

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İş insanı Umut Kadı, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi’ne bağlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ne oksimetre bağışında bulundu.
İş insanı umut Kadı’dan Gazimağusa Belediyesi ile anlamlı işbirliği

Gazimağusa için Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) belediye başkanlığı yarışına katılan iş insanı Umut Kadı, Gazimağusa Belediyesi ile örnek bir işbirliğinde bulundu.

İş insanı Umut Kadı, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi’ne bağlı İkinci Bahar Yaşam Kulübü’ne 5 adet oksimetre bağışında bulunarak, kentin yaşlılarına daha iyi hizmet için katkıda bulundu.

Kadı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde bağışta bulunduğu oksimetre cihazlarını Başkan Uluçay ile Sosyal Destek Hizmetleri Birimi Amiri Simge Okburan’a sundu.

Başkan Süleyman Uluçay, Umut Kadı’nın bağışı ve işbirliği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek anlamlı bağışı için Kadı’ya teşekkür etti.

Gazimağusa’nın hepimizin evi olduğunu ifade eden Umut Kadı da, parti gözetmeksizin Gazimağusa halkına daha iyi hizmet verebilmek için herkesin elini taşın altına koyup bu geminin birlikte yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Birimi, İkinci Bahar Yaşam Kulübü ile 2600 üyesine, sağlık, kişisel bakım, diyetisyen hizmeti yanında ulaşım sorunu bulunan üyelerine ulaşım hizmeti sağlıyor.

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