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İsias Hotel soruşturmasında flaş gelişme! Kolonlar ve demirler kesilmiş!

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İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan testler ve incelemeler neticesinde, Adıyaman’da ‘Melekler Takımı’na mezar olan İsias Hotel’in kolonlarının ve demirlerinin kesildiğine yönelik tespitler kesinleşti.
İsias Hotel soruşturmasında flaş gelişme! Kolonlar ve demirler kesilmiş!

İstanbul Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan testler ve incelemeler neticesinde, Adıyaman’da ‘Melekler Takımı’na mezar olan İsias Hotel’in kolonlarının ve demirlerinin kesildiğine yönelik tespitler kesinleşti.

Cumhuriyet Meclisi bünyesinde oluşturulan özel komiteye de ulaşan bilirkişi raporu acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu.

İsias Hotel’de cinayet işlendiği bilirkişi raporuyla da kesinlik kazanırken, söz konusu raporun Adıyaman Başsavcılığı’nın dava dosyasına eklendiği de öğrenildi.

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