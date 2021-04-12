  • BIST 1.386
  • Altın 456,802
  • Dolar 8,1547
  • Euro 9,7092
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu'ndan Covid-19 uyarısı!

» »
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'ndan Covid-19 uyarısı geldi.
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu'ndan Covid-19 uyarısı!

İşte açıklama;

DEĞERLİ HALKIMIZ;

2020 yılı Mart ayından bu yana, Koronavirüs tehdidi karşısında İskele Belediyesi olarak almış olduğumuz yerinde tedbirler ve denetimler, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya ve kollamaya devam edecektir. Ancak son dönemde artış gösteren vakalar, ne yazık ki bölgemizde de görülmeye başlamıştır. Önceki gün Kuzucuk Köyümüzde görülen 2 vakanın ardından dün de yine Kuzucuk Köyümüzde 1, Aygün Köyümüzde ise 3 vaka tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamanın hemen ardından hiç vakit kaybetmeden söz konusu pozitif çıkan insanlarımızın temaslıları İskele Belediyesi tarafından belirlenerek karantina otellerine yerleştirilmiştir. Yine pozitif vakanın çıktığı kişilerin yaşam sürdüğü evlerde de dezenfektan çalışması yapılmış olup, pozitif çıkan insanlarımızın ihtiyaçları da yine belediyemizce kısa sürede sağlanmıştır.

Değerli halkımız;

Son günlerde artış gösteren vakaları göz önünde bulundurursak, daha uzunca bir süre Covid-19 salgını ne yazık ki hayatımızın bir parçası olacak gibi. Zamanında aldığımız önlemler ve siz halkımızın bilinçli davranması virüsün, İskele’de, çok nadir olarak görülmesini sağladı. Ancak yine de rehavete kapılmamakta, tedbirlerimizi gevşetmemekte çok büyük fayda görüyoruz. Biliyoruz ki koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Güvende Kalın, Sağlıklı Kalı

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Okula Gelen Öğrencilere Antijen Testi Yaptı29 Mart 2021 Pazartesi 15:34
  • Yuvam’da Orman Haftası Etkinliği Düzenlendi25 Mart 2021 Perşembe 16:05
  • 16 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği belirlendi24 Mart 2021 Çarşamba 16:50
  • Yenierenköy'de sigaradan ev yangını çıktı!24 Mart 2021 Çarşamba 13:09
  • Karpaz'da çevre tahribatı! Çimento kalıntılı su doğaya boşaltılıyor (Video)24 Mart 2021 Çarşamba 12:52
  • Karpaz yasta! Eray Manik hayatını kaybetti...17 Mart 2021 Çarşamba 21:53
  • İskele’de Emlak Vergisi İlk Taksit Son Ödeme Tarihi 30 Nisan17 Mart 2021 Çarşamba 14:04
  • İskele'de uyuşturucu operasyonu!17 Mart 2021 Çarşamba 14:02
  • İskele Belediyesi kadın personeline idari izin verdi08 Mart 2021 Pazartesi 09:27
  • Larnaka Gençler Birliği'nden tesis girişimi07 Mart 2021 Pazar 09:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti