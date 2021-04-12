İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu'ndan Covid-19 uyarısı!

İşte açıklama;

DEĞERLİ HALKIMIZ;

2020 yılı Mart ayından bu yana, Koronavirüs tehdidi karşısında İskele Belediyesi olarak almış olduğumuz yerinde tedbirler ve denetimler, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşlarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumaya ve kollamaya devam edecektir. Ancak son dönemde artış gösteren vakalar, ne yazık ki bölgemizde de görülmeye başlamıştır. Önceki gün Kuzucuk Köyümüzde görülen 2 vakanın ardından dün de yine Kuzucuk Köyümüzde 1, Aygün Köyümüzde ise 3 vaka tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamanın hemen ardından hiç vakit kaybetmeden söz konusu pozitif çıkan insanlarımızın temaslıları İskele Belediyesi tarafından belirlenerek karantina otellerine yerleştirilmiştir. Yine pozitif vakanın çıktığı kişilerin yaşam sürdüğü evlerde de dezenfektan çalışması yapılmış olup, pozitif çıkan insanlarımızın ihtiyaçları da yine belediyemizce kısa sürede sağlanmıştır.

Değerli halkımız;

Son günlerde artış gösteren vakaları göz önünde bulundurursak, daha uzunca bir süre Covid-19 salgını ne yazık ki hayatımızın bir parçası olacak gibi. Zamanında aldığımız önlemler ve siz halkımızın bilinçli davranması virüsün, İskele’de, çok nadir olarak görülmesini sağladı. Ancak yine de rehavete kapılmamakta, tedbirlerimizi gevşetmemekte çok büyük fayda görüyoruz. Biliyoruz ki koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.

Güvende Kalın, Sağlıklı Kalı