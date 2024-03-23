İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri, Sanat Dolu Gösterilerle Başlıyor

İSKELE BELEDİYESİ 2. TİYATRO GÜNLERİ 27 MART’TA BAŞLIYOR

TİYATRO GÜNLERİ BİRÇOK OYUNU TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTURACAK

27 MART-27 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK TİYATRO GÜNLERİNDEKİ TÜM OYUNLAR ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

İskele Belediyesi bünyesinde 8 yıl önce kurulan İskele Belediye Tiyatrosu, bir kez daha İskele’yi tiyatronun merkezi yapacak. İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri 27 Mart’ta Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlayacak. İBT Ekibinin üzerinde titizlikle ve büyük bir heyecanla çalıştığı ‘Tehlikeli Saplantı’ oyunuyla 27 Mart Çarşamba günü perde diyecek Tiyatro Günleri 27 Mayıs’a kadar devam edecek. Tiyatro Günleri kapsamında İskele AKM sahnesinde seyircileriyle buluşacak oyunlar ile özel konukların söyleşileri ücretsiz izlenebilecek.

TİYATRO GÜNLERİ BİRÇOK OYUNU TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTURACAK

İskele Belediyesi, İskele Belediye Tiyatrosu’nun öncülüğünde 27 Mart-27 Mayıs tarihlerinde İskele’de, Tiyatro Günleri gerçekleştirecek. İlki pandeminin gölgesinde olmasına rağmen büyük ilgi gören Tiyatro Günleri’nin ikincisinde İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, TiyatroSu Girne, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Türkiye’den İstanbul İnteraktif Doğaçlama Tiyatro ekibi, Tiyatro Ofisi İzmir ile Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneye taşıyacağı oyunlar tiyatro severlerle buluşacak. 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günlerinde tiyatro sahnesine isimlerini altın harflerle yazdıran Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’la söyleşi de yer alacak.

SADIKOĞLU: “TİYATRO SEVERLERİ İSKELE’DE AĞIRLAMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 27 Mart’ta başlayacak İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleriyle ilgili yaptığı açıklamada 2016 yılında faaliyete geçirdikleri İskele Belediye Tiyatrosu’nun İskele ve bölge halkının yanı sıra ada halkının da büyük takdirini kazandığını söyledi. Her yıl birbirinden kıymetli oyunları İskele’de ve adanın birçok noktasında tiyatro severlerle buluşturan İBT ekibinin başarılarıyla gururlandıklarını ifade etti. 2. Tiyatro Günlerinin düzenlenmesinde emeği geçen İBT Yönetmeni Sami Yakar’ı ve ekibini tebrik eden Başkan Sadıkoğlu, tüm halkı, İskele’ye, tamamı ücretsiz gerçekleşecek 2. Tiyatro Günleri’ne davet etti.

YAKAR: “AMACIMIZ SEYİRCİNİN DAHA ÇOK VE NİTELİKLİ OYUNLARLA BULUŞMASI”

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da açıklamasında, İBT olarak kuruldukları günden beri temel amaçlarının, dünyanın en eski sanatı olan tiyatronun iskele bölgesine yerleşmesi ve yaygınlaşması olduğuna dikkat çekti. 2016 yılından itibaren durmadan çalıştıklarını ve bu süreçte başarılı birçok oyun sahnelediklerini ifade eden Yakar, seyircinin daha çok ve nitelikli oyunlarla buluşmasını sağlamak için de Tiyatro Günlerini başlattıklarını belirtti. İBT Yönetmeni, bu yıl ikincisi yapılacak tiyatro günlerinde KKTC’nin yanı sıra ve Türkiye’den de tiyatro ekiplerinin İskele’ye geleceğini toplam 9 oyunun İskele AKM sahnesinde perde diyeceğini, tiyatro sanatçıları Nurseli İdiz ile Nergis Kumbasar’ın da söyleşi ile tiyatro severlerin karşısında olacağını ifade etti. Yakar, açıklamasının sonunda ise kendilerine her zaman destek olan, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür etti.

Buna göre 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde perde diyecek ekipler ve oyunları şöyle;

27 Mart Çarşamba – 19.30 – İskele Belediye Tiyatrosu – Tehlikeli Saplantı /Trajedi

6 Nisan Cumartesi – 20.00 – İnteraktif Doğaçlama İstanbul – Deliler /Komedi

13 Nisan Cumartesi –20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – Kız Yemek Yapmadık Diye Dayak Yiyeceğiz /İbretlik tantana

15 Nisan Pazartesi –19.00 – Nurseli İdiz & Nergis Kumbasar/ Söyleşi

15 Nisan Pazartesi – 20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – İnsan ki /Komedi

25 Nisan Perşembe – 09.00/ 10.30 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Gerçekle Düş Arasında/ Çocuk Oyunu

27 Nisan Cumartesi – 20. 00 – Girne Tiyatro Su – Çökme Tehlikesi Var / Dram

4 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Karya Tiyatro Atölyesi Muğla – Şeytan Tüyü/ Komedi

18 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Tersine Dünya / Komedi

27 Mayıs Pazartesi – 20.00 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Shakespeare’in Hayaleti /Dram