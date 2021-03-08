İskele Belediyesi kadın personeline idari izin verdi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Tüm kadınların kadınlar gününü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey, kadının eseridir’ sözüne atıfta bulunarak kutlayan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nde çalışan kadın personele de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde idari izin verdi.



SADIKOĞLU: “KADINLARIMIZI ÜST KADEMELERDE GÖRMEK GURUR VERİCİ”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey, kadının eseridir’ sözüyle kadınlara vermiş olduğu değer hepimize örnek olmuş, kadınların değerini pahala biçilmez kılmıştır. Lakin ülkemizdeki kadınların da, dünyadaki birçok ülkeye örnek olacak şekilde haklar elde etmiş olmaları, çalışma ve iş koşullarında üst kademelere kadar yükselmeleri bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur.

Aynı zamanda kadınlarımız, annelik gibi kutsal bir sorumluluğun yanı sıra en zorlu dönemlerde dahi mücadeleci, azimli, fedakâr ve güçlü duruşları ile engelleri her zaman aşmayı başarmış, gerek varoluş mücadelemize gerekse ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimimize ve ilerlememize çok değerli katkılar yapmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünya üzerindeki her kadının, güçlü sesini her yaşında, hiçbir dayatmaya maruz kalmadan özgürce haykırabildiği günler diler, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım.

BAŞKAN SADIKOĞLU, KADIN PERSONELE İDARİ İZİN VERDİ

Öte yandan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nde çalışan kadın personele de bir mesaj gönderdi. Mesajında ‘Siz değerli kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyor, sağlıklı yarınlar diliyorum ‘ diyen Başkan Sadıkoğlu, kadın personelin yarın (8 Mart) saat 12.00 itibari ile idari izinli olduğunu da ifade etti.