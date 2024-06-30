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İskele Festivali'nda atıcılık ve avcılık tutkunları yarıştı

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İskele Festivali kapsamında ikincisi gerçekleştirilen İsporting Yarışması başarıyla tamamlandı. Yarışta atıcılık ve avcılık tutkunları bir araya geldi.
İskele Festivali'nda atıcılık ve avcılık tutkunları yarıştı

52. Geleneksel İskele Festivali kapsamında ikincisi gerçekleştirilen İskele Belediyesi  Sporting Yarışması başarıyla tamamlandı. İskele Atış Poligonu’nda gerçekleşen yarışta atıcılık ve avcılık tutkunları bir araya geldi. İskele Belediyesi’nin katkılarıyla İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından organize edilen yarış 5 kategoriden oluştu.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Büstü önünde İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Eray Göksan, Seymen Yılmaz ve İskele Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Mehmet Kızıltan tarafından taktim edildi.

İskele Belediyesi 2. Sporting Yarışmasında dereceye girenler şöyle;

GENÇ

1.Yusuf Özişleyen

2.Salih Yalçın

3.Gökdeniz Öğüt

ATICI

1.Ramadan Öztörel

2.Ahmet Yamaner

3.Kemal Kızıl

AVCI

1.Ali Klavuz

2.Göktuğ Eralp

3.Ali Kasapoğlu

VETERAN

1.Bülent Kibar

2.İsmet Pire

3.Cengiz Er

VURUŞ KRALI

Ramadan Öztörel

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