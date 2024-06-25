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İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza: Araç yandı, sürücü tutuklandı!

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İskele - Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen kazada, Fırat Yapıcıoğlu yönetimindeki araç kontrolden çıkarak yolun solundaki kaldırıma çarptı ve 4 metre derinliğindeki bankete düştü.
İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza: Araç yandı, sürücü tutuklandı!

 Kazanın etkisiyle alev alan araç kullanılamaz hale gedi. Araçta yolcu olarak bulunan Asena Menteş ortopedi servisinde tedavi altına alındı. Alkol testi için yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddeden Yapıcıoğlu, tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 25 Haziran 2024 tarihinde saat 01.00 sularında, İskele - Gazimağusa ana yolu üzerinde meydana gelen kazada, Fırat Yapıcıoğlu (27) yönetimindeki VD 939 plakalı araç, Lions Garden Çemberine yaklaşırken kontrolden çıkarak yolun solundaki kaldırıma çarptı ve 4 metre derinliğindeki bankete düştü.

Kaza sonrası araç alev aldı ve tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Fırat Yapıcıoğlu ve yolcu Asena Menteş (25), Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkikler sonucunda, Asena Menteş’in sağ kalçasında ve sol köprücük kemiğinde kırık tespit edilerek ortopedi servisinde tedavi altına alındı.

Fırat Yapıcıoğlu ise yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından alkol testi için yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddeden Fırat Yapıcıoğlu, tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: KıbrısOnAir 

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