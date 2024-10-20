İskele'de Alkollü Sürücü Trafik Kazasına Neden Oldu

19 Ekim 2024 tarihinde saat 18.45 sıralarında, İskele’de Granel Çemberi ile Unimar Çemberi arasındaki yolda meydana gelen kazada, 43 yaşındaki Andreı Igolnitsin, 166 mlgr alkollü içki etkisi altında yönetimindeki UL 227 plakalı araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kombos Oto Galeri önüne geldiğinde dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçerek, karşı yönden gelmekte olan Amir Mollaei’nin (35) kullandığı KP 132 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.
Kazanın ardından her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Polis, UL 227 plakalı aracın sürücüsü Andreı Igolnitsin hakkında yasal işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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